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«Хоть умри, но убери». Лукашенко о соблюдении аграриями технологической дисциплины

23 июля 2026 17:26
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Во Дворце Независимости 23 июля состоялся кадровый день. Александр Лукашенко назначил новых министров архитектуры и лесного хозяйства, руководителей дипкорпуса и согласовал назначения местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состав новой команды сформирован из опытных практиков, но времени на адаптацию у назначенцев попросту нет. Руководители приходят на свои должности в самый разгар уборочной страды.

«Хоть умри, но убери». Лукашенко о соблюдении аграриями технологической дисциплины-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дисциплина, прежде всего технологическая. Положено в эти сроки посеять – надо посеять. Положено убрать – надо убрать. Хоть умри, но убери. Потому что это не мы диктуем от себя, это технологии такие сегодня. И я часто требую. 

Остановил продажу удобрений за пределы, пока не обеспечим себя. И когда мы приезжаем в Могилевскую область, или в Витебскую, или в Гродненскую, а там под открытым небом, да еще азотное удобрение – вы знаете, что из них получится. Ничего не получится. Они растают в течение суток под дождем. Погода такая. 

Вы чувствуете мое отношение. Я могу заработать на минеральных удобрениях. Даже на калий цены повысились значительно. Я направляю это в сельское хозяйство. А вы там гноите их под открытым небом. Или ненормальное отношение к технике. Или топливо. Ну как так? Пообещали вернуть до 1 августа. Я же за язык не тянул. Хотя это неправильно. 

Мы вчера обсудили этот вопрос. До 1 сентября, потому что основные денежные потоки – август. Но договорились, надо деньги вернуть. Потому что на эти же деньги мы тут планируем какой-то комбинат построить или модернизацию провести и в промышленности, и в сельском хозяйстве. 

Вон на Волковыск надо 350 или сколько миллионов рублей. Огромные деньги. Но это пойдет на переработку, чтобы вы молоко просушили (на сухое молоко спрос большой, особенно детское питание) и продали куда-то. Поэтому надо, чтобы была дисциплина и в финансах, и в поле.

Лукашенко поставил жесткую задачу по спасению урожая от дождей.

# Уборочная кампания # Александр Лукашенко

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