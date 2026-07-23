Лукашенко при назначении нового главы Минлесхоза: перестраивайте систему, но в лесу должен быть порядок!

Что касается решения о назначении нового министра лесного хозяйства, то, как рассказал сам Президент, принимал он его в несколько подходов. Хотя бы потому, что лес – одно из богатств белорусской природы, один из важнейших ресурсов, который для каждого белоруса должен по сознанию быть бесценным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спокойной жизни вам не будет. Я очень долго интересовался вашей кандидатурой и, скажу откровенно, несколько раз приостанавливал назначение. Кулик, бывший министр, вроде бы неплохо себя зарекомендовал, но, вы знаете, некоторые вещи есть, которые непозволительны такого уровня чиновнику. Поэтому, учитывая вашу работу… В лесхозе, да? Лесхозы у нас в областях?

– Областное объединение лесохозяйственное. А в районах лесхозы.

– Я очень надеюсь, что, зная полностью эту систему и участвуя в ее формировании, вы ее закрутите как следует. Исходите из того, что у вас есть. Перестраивайте систему. Но в лесу должен быть порядок. Лес и сельское хозяйство – это все, что мы сегодня имеем. Подробности.

Половина леса в стране. И, как мне кажется, то, что я наблюдаю, пролетая над Беларусью, мы не всегда вовремя убираем этот лес. Лес же для того и растят, чтобы через 80-90 или 60 лет его вырубить и пустить в дело, для строительства жилья или мебели, допустим. Это очень важно. Я много раз делал замечания по поводу ветровально-буреломных проблем.

На переработке отдельно остановились. Все же принятое раньше решение о сохранении контроля над ней Минлесхозом оказалось верным. Сегодня мы получаем достаточно продукции с высокой добавленной стоимостью. Но можем больше. Читайте здесь.

Сергей Ульдинович на работу настроен. Планирует решить застарелые проблемы, надеясь сохранить свой привычный стиль работы, не кабинетный, лесной.