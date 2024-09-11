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В Латвии проходят масштабные военные учения национальной обороны «Намейс-2024»

11 сентября 2024 17:02
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В Латвии проходят комплексные учения национальной обороны «Намейс-2024». В них принимают участие около 11 000 военнослужащих всех родов войск, включая Национальную гвардию, резервистов и подразделения контингента НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Латвии проходят масштабные военные учения национальной обороны «Намейс-2024»-2

Их целью является повышение боеготовности армии и отработка взаимодействия с союзниками по альянсу при ведении военных действий. Полигоном стала вся территория страны. Многие центральные и региональные дороги перекрываются из-за постоянно проходящей по ним бронетехники и грузовиков. В небе на малых высотах пролетают истребители, которые ведут боевые стрельбы по наземным и воздушным целям. Маневры будут идти до 8 октября.

# Международная политика # Военные учения

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