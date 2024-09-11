«Это было что-то вроде три на одного» – как американцы восприняли дебаты Трампа и Харрис?

Это было что-то вроде три на одного. Я не думаю, что это были честные дебаты с самого начала. Этот телеканал не справился с работой так же хорошо, как CNN, когда они проводили дебаты Трампа и Байдена. Я думаю, что многие вопросы были очень несправедливыми, что многие модераторы вмешались и даже как-то ополчились на Трампа.