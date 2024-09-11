«Это было что-то вроде три на одного» – как американцы восприняли дебаты Трампа и Харрис?
Результаты дебатов кандидатов в президенты США заняли первые полосы зарубежных газет и стали главной темой для обсуждения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комментируют встречу республиканца Трампа и представителя демократов Харрис эксперты, электорат и сторонние наблюдатели.
Это было что-то вроде три на одного. Я не думаю, что это были честные дебаты с самого начала. Этот телеканал не справился с работой так же хорошо, как CNN, когда они проводили дебаты Трампа и Байдена. Я думаю, что многие вопросы были очень несправедливыми, что многие модераторы вмешались и даже как-то ополчились на Трампа.
Американцы восприняли дебаты как очередное шоу. Посмотреть его многие отправились в кинотеатры. А другие вышли на улицы Филадельфии и не только. Там, на земле и в небе, прошли демонстрации, сторонники партий праздновали успех своих кандидатов. Впрочем, отдельные шествия завершились задержаниями. Напряженной обстановка была у места проведения дебатов.