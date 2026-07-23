Игорь Сергеенко проверил готовность предприятий Витебской области к уборочной

Эффективное использование территорий, обеспечение сохранности поголовья скота и противодействие незаконному захвату земельных наделов. Эти вопросы обсудили на открытом заседании Витебского облисполкома с участием председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, Игорь Сергеенко проверил готовность предприятий региона к уборочной кампании. Так, на Витебском мотороремонтном заводе, специализирующемся на выпуске почвообрабатывающих агрегатов различной сложности и капитальном ремонте силовых установок, сформирован необходимый резерв комплектующих и подменный парк двигателей. Сейчас на складе хранится более полусотни моторов.

Виктор Масалов, директор Витебского мотороремонтного завода:

Начиная с февраля, подготовка техники к посевной компании, потом делали кормоуборочную и сейчас зерноуборочную. Все отработали. Все двигатели, которые были у нас на заводе, отремонтировали вовремя и отдали хозяйствам. В основном ремонты производим для нашей области, а также для Могилевской, Минской и других. На сегодня мы осваиваем и новую технику, и ремонт новых двигателей.