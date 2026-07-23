Игорь Сергеенко проверил готовность предприятий Витебской области к уборочной
Эффективное использование территорий, обеспечение сохранности поголовья скота и противодействие незаконному захвату земельных наделов. Эти вопросы обсудили на открытом заседании Витебского облисполкома с участием председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Кроме того, Игорь Сергеенко проверил готовность предприятий региона к уборочной кампании. Так, на Витебском мотороремонтном заводе, специализирующемся на выпуске почвообрабатывающих агрегатов различной сложности и капитальном ремонте силовых установок, сформирован необходимый резерв комплектующих и подменный парк двигателей. Сейчас на складе хранится более полусотни моторов.
Виктор Масалов, директор Витебского мотороремонтного завода:
Начиная с февраля, подготовка техники к посевной компании, потом делали кормоуборочную и сейчас зерноуборочную. Все отработали. Все двигатели, которые были у нас на заводе, отремонтировали вовремя и отдали хозяйствам. В основном ремонты производим для нашей области, а также для Могилевской, Минской и других. На сегодня мы осваиваем и новую технику, и ремонт новых двигателей.
Ознакомился Игорь Сергеенко и с работой агротехсервиса «Западно-Двинский МРС». Здесь сформированы четыре мобильные бригады. Они будут выезжать на поля Витебской области по мере необходимости для оперативного устранения неполадок. Председатель Палаты представителей отметил, что предприятие укомплектовано специалистами, способными проводить восстановительные работы различной степени сложности, в том числе непосредственно в полевых условиях.
Сергей Вальков, первый заместитель генерального директора ОАО «Западно-Двинский МРС»:
Мы занимаемся техническим обслуживанием новой нашей зерноуборочной техники. Сегодня у нас находится на гарантийном обслуживании 168 единиц зерноуборочной техники. Созданы бригады, и мы выезжаем по закрепленным районам на обслуживание. Работаем практически без выходных.
Игорь Сергеенко также проинспектировал ход уборки рапса в Витебском районе. Подчеркнув, что только реальная практика покажет, насколько эффективно организована работа в каждом из районов области.
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