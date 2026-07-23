Лукашенко: пускай повоюют с комарами в лесу и поймут, что в поле не так плохо

Обновление управленческой вертикали. Во Дворце Независимости сегодня, 23 июля, состоялся кадровый день. Александр Лукашенко назначил новых министров архитектуры и лесного хозяйства, руководителей дипкорпуса и согласовал назначения местной вертикали власти. «Отдыхать вам там не придется». Лукашенко поставил задачи новому послу Беларуси в Таджикистане. Вторым заходом в кабинет Президента направились, как и анонсировали раньше, представители местной вертикали. С учетом недавних назначений можно было ожидать решений по Гродненской области – так во многом и вышло. Ротация в действии.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Медзвецкас Сергей Тадеушевич представляется на вакантную должность первого заместителя председателя Гродненского облисполкома. Максимчук Александр Александрович представляется на должность заместителя председателя Брестского облисполкома. Он будет курировать вопросы строительства, транспорта и ЖКХ. Жуковский Руслан Михайлович представляется на должность председателя Островецкого райисполкома Гродненской области. Шулейко Виталий Тадеушевич представляется на должность председателя Слонимского райисполкома Гродненской области. Аверко Игорь Владимирович представляется на должность председателя Щучинского райисполкома Гродненской области и Гершгорин Владислав Владимирович представляется на должность главы Администрации Ленинского района города Гродно, недавно занимал должность председателя Ошмянского райисполкома. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть, я так понимаю, гродненцы никого не обидели, никого не уволили и идет перестановка кадров там. Дмитрий Крутой:

Совершенно верно, товарищ Президент. Люди пошли на повышение в областных структурах. Но тем не менее в основном это аграрии. И даже в Ленинском районе Гродно этим придется заниматься.

Обратили ли вы внимание на то, что первый зампреда Сморгонского райисполкома, курирующий АПК, идет руководить, как принято думать, самым развивающимся районом мечты в стране – Островецким? Цимус в том, что с точки зрения АПК – есть к чему стремиться. Руслан Жуковский, председатель Островецкого районного исполнительного комитета:

Сельское хозяйство, пять агропредприятий, которые на сегодняшний момент занимают третью строчку по области по рейтингу. Довольно-таки крепкие предприятия.

– То есть с вашим приходом Островец уже на второе будет метить?

– Шаг большой, очень большой шаг. До второго, первого места нам… Но в любом случае стремиться к этому будем.

Руку на пульсе ситуации в АПК сейчас должны держать абсолютно все руководители, которым положено по должностной инструкции и которым просто не все равно по совести – факт и требование, которое своим примером реализует и Александр Лукашенко. Президент после селектора и в разгар уборочной не мог не затронуть тему настоящего и будущего урожая. «Не просто убрать, а выхватить»: Лукашенко поставил жесткую задачу по спасению урожая от дождей. И новоиспеченных предриков, и главу Администрации Гродно, и зампредов облисполкомов объединяет еще одно – обязанность руководить. Управлять людьми непросто, мотивировать их и справедливо спрашивать за результат – тоже. В этом деле важен опыт – глава государства щедро делится своим.