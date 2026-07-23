Новый министр архитектуры и строительства рассказал о реновации жилой застройки в Минске

Обновление управленческой вертикали. Во Дворце Независимости 23 июля состоялся кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко назначил новых министров архитектуры и лесного хозяйства, руководителей дипкорпуса и согласовал назначения местной вертикали власти. Строительная школа в нашей стране сохранилась с советских времен, отрасль в целом вроде и развивается, но с нюансами. Отчасти поэтому глава государства снова принимает кадровое решение по главе профильного ведомства. Предыдущий в должности проработал полтора года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Можем делать все, но где-то что-то недоделываем, недотягиваем. Я хотел бы, чтобы Министерство основательно работало и заняло достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области, там все эти стройки проходили, знаете систему. Я на вас очень рассчитываю. Потому что есть строительство – развивается страна. Если ничего не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит, страна живет. – Экспорт строительных услуг, товарищ Президент, у нас очень много сейчас.

– Очень важен. Строительные материалы мы производим, строить умеем. Поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять. Но не в ущерб Беларуси. Белорусские строители действительно востребованы. Масса примеров, когда строим и соцобъекты, и жилье за рубежом, чаще всего в России. Не так давно в сети широко обсуждали мапидовские дома, которые уцелели во время землетрясения в Венесуэле. И все же свои тоже нуждаются. В том, чтобы быстро и качественно получать устойчивый результат.