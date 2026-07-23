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Новый министр архитектуры и строительства рассказал о реновации жилой застройки в Минске

23 июля 2026 17:22
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Обновление управленческой вертикали. Во Дворце Независимости 23 июля состоялся кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко назначил новых министров архитектуры и лесного хозяйства, руководителей дипкорпуса и согласовал назначения местной вертикали власти.

Строительная школа в нашей стране сохранилась с советских времен, отрасль в целом вроде и развивается, но с нюансами. Отчасти поэтому глава государства снова принимает кадровое решение по главе профильного ведомства. Предыдущий в должности проработал полтора года.

Новый министр архитектуры и строительства рассказал о реновации жилой застройки в Минске-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Можем делать все, но где-то что-то недоделываем, недотягиваем. Я хотел бы, чтобы Министерство основательно работало и заняло достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области, там все эти стройки проходили, знаете систему. Я на вас очень рассчитываю. Потому что есть строительство – развивается страна. Если ничего не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит, страна живет. 

Экспорт строительных услуг, товарищ Президент, у нас очень много сейчас.
– Очень важен. Строительные материалы мы производим, строить умеем. Поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять. Но не в ущерб Беларуси.

Белорусские строители действительно востребованы. Масса примеров, когда строим и соцобъекты, и жилье за рубежом, чаще всего в России. Не так давно в сети широко обсуждали мапидовские дома, которые уцелели во время землетрясения в Венесуэле. И все же свои тоже нуждаются. В том, чтобы быстро и качественно получать устойчивый результат.

Новый министр архитектуры и строительства рассказал о реновации жилой застройки в Минске-4

Вадим Ольшевский, министр архитектуры и строительства Беларуси:
Мы должны оперативно разворачиваться, оперативно входить в объекты, решая все эти вопросы, проектирование и строительство должны вестись ударными темпами. Чем быстрее мы строим, тем объект становится дешевле для страны и для нашего государства.

Новому министру предстоит решать еще одну задачу по соблюдению баланса интересов. Глава государства поручал прекратить активную застройку белорусской столицы (понятно, что всем в ней хочется жить), и реализовать это непросто, признавались раньше в Минстройархитектуры. Читайте здесь.

Изменится ли позиция с приходом нового министра, покажет время. Пока же он настроен так.

Вадим Ольшевский:
Город Минск не входит в застройку в свободных площадях, а подходит к отработке кварталов, которые сегодня устарели, которые обладают моральным и физическим износом. Вот эта тематика реновации жилой застройки будет продолжена. 

– То есть будем уплотняться?
– Наверное, больше не уплотняться, а больше отрабатывать территории, которые требуют хозяйского подхода. Естественно, придавая определенный облик этим территориям, новым территориям.

Лукашенко обновил руководящий состав министерств, дипкорпуса и местной вертикали власти.

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Вадим Ольшевский # Строительство

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