Это политическое шоу для зрителей и простых людей – Рачков о дебатах в США

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это больше политическое шоу, нежели инструмент, который может повлиять на изменение уровня рейтинга того или иного кандидата. Эти дебаты устраиваются больше для зрителей, для простых людей, для того, чтобы они хорошо провели время у телевизоров и посмотрели заодно на возможных руководителей своей страны в будущем. Для Беларуси, в принципе, нет разницы, кто из кандидатов или лучше выступит на дебатах, или станет президентом США.

Американское шоу отвлекло общество от трагической даты в истории США. Сегодня исполняется 23 года кровавым терактам 11 сентября. В память о его жертвах в Нью-Йорк съехалась элита страны. Харрис и Трамп в первых рядах. На публике им пришлось пожать друг другу руки.