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Огурцы и томаты в Беларуси включили в систему госзаказа на межсезонье

23 июля 2026 17:40
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Глава государства подписал указ по вопросам поставок плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ предусматривает включение в перечень плодоовощной продукции, закладываемой в рамках госзаказа, огурцов длинноплодных и среднеплодных, а также томатов красных, кроме вишневидных и кистей томатов.

Межсезонный период на огурцы устанавливается с 1 ноября по 31 марта включительно, на томаты – с 1 ноября по 30 апреля. Указ направлен на гарантированное обеспечение внутреннего рынка плодоовощной продукцией в межсезонный период.

# Продукты питания # Государственная политика

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