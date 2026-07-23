Огурцы и томаты в Беларуси включили в систему госзаказа на межсезонье

Глава государства подписал указ по вопросам поставок плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ предусматривает включение в перечень плодоовощной продукции, закладываемой в рамках госзаказа, огурцов длинноплодных и среднеплодных, а также томатов красных, кроме вишневидных и кистей томатов.

Межсезонный период на огурцы устанавливается с 1 ноября по 31 марта включительно, на томаты – с 1 ноября по 30 апреля. Указ направлен на гарантированное обеспечение внутреннего рынка плодоовощной продукцией в межсезонный период.