Главное – желание работать. Лукашенко ответил на «бурю» о трудовых мигрантах в Беларуси

Состав новой команды сформирован из опытных практиков, но времени на адаптацию у назначенцев попросту нет. Руководители приходят на свои должности в самый разгар уборочной страды.

Во Дворце Независимости 23 июля состоялся кадровый день. Александр Лукашенко назначил новых министров архитектуры и лесного хозяйства, руководителей дипкорпуса и согласовал назначения местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый руководитель на местах должен принять решение и посмотреть шире на перспективы развития вверенных районов с точки зрения привлечения инвестиций, а значит, кадров. Глава государства еще раз затронул тему трудовых мигрантов из Узбекистана.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Целая поднялась буря: ах, вот, узбеков берут. Я: и не надо. Мы никого брать не будем. Но тогда и нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области проблемы есть, не хватает людей – ну вы выберите того, кого надо. Это и Гродненской области касается. Особенно северных регионов – Островец и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет. Руководитель и председатель райисполкома, то есть вы, должны решить: столько человек, на такие должности.

Лукашенко объяснил, зачем специалисты из Узбекистана едут в Беларусь.

Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать.

Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент молодец, давно мы с ним дружны. Он дает деньги на инвестиции, на строительство комплексов животноводческих, сенажных траншей или еще чего-то – то, что им нужно – на переработку. Инвестирует, дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать.

Приезжайте, устраивайтесь, вот вам образование детишкам, если хотите, вот вам здравоохранение, жилье – это тоже деньги. А если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать, ну это другая ситуация.