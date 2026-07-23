«Больше 2-х рублевой монеты»: в Гродненской области собирают до 3 тонн черешни в день

Импортозамещение со вкусом лета. Речь о черешне. Эту капризную южную ягоду в промышленных масштабах выращивают в сельхозпредприятии имени Кремко Гродненского района – крупнейшем производителе этой культуры в области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь уже собрали 36 тонн сочного урожая, и это не предел. Если в 2025 году весенние заморозки погубили большую часть цветения, то в этом сезоне аграриям удалось получить ягоды, весом до 15 граммов. Это результат сочетания агрономических знаний и современных технологии. В хозяйстве применяют и уникальную систему защиты сада. Яблочный сезон – в Брестской области приступили к сбору осенних сортов.

Крупные и сочные ягоды словно рубины сияют на ветвях. Сбор черешни в сельхозпредприятии имени Кремко ведут с помощью самоходных платформ. Каждый садовод прошел обучение и имеет допуск на управление такой техникой. На платформе удобнее и быстрее набирать ведра темно-бордового урожая с учетом всех тонкостей. Сельхозпредприятие имени Кремко – единственное в Гродненской области, где занимаются выращиванием черешни в больших объемах. Первые деревья в качестве эксперимента посадили еще 14 лет назад. Прихотливую южную культуру удалось адаптировать к белорусскому климату. Теперь на 7 гектарах здесь выращивают 8 сортов, срок сбора ягоды удалось растянуть на три недели.

Генрих Санько, ведущий агроном-садовод сельхозпредприятия имени В.И. Кремко:

У нас сорта как раннего срока созревания, среднеспелые и позднего срока созревания. Сорта были подобраны таким образом, чтобы был растянут срок сбора. И первые ягоды у нас начали собирать в пятых числах июля. И до сих пор еще идет уборка. Очень-очень сладкая и очень сочная. Вся собранная черешня, практически ежедневно, что мы собираем, объем до трех тонн, реализовывается через торговую сеть «Квасовский». Не залеживается ничего, все сметается с полок.

Черешневый сад в хозяйстве выглядит необычно. Он полностью накрыт специальной сеткой, которая защищает не только от птиц, но и от града – все же лето по погоде непредсказуемо. Также к каждому дереву проведен капельный полив для поддержания влаги и внесения подкормок.

Екатерина Тешко, садовод сельхозпредприятия имени В.И. Кремко:

Обратите внимание, какая у нас крупная черешня, больше, чем двухрублевая монета!