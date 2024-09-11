Обломки нацистских кораблей времён Великой Отечественной войны обнаружены на дне Дуная

На удивление, некоторые из судов хорошо сохранились. Одни имеют капитанские мостики, другие сломанные мачты и корпуса. Нацистская Германия топила свои же корабли, когда покидала эти территории в 1944-м. Сейчас они мало кому интересны, о бережном отношении к истории говорить не приходится. Рассмотреть суда времени остается немного. Начались дожди, так что, по прогнозам, к понедельнику, уровень воды в реке поднимется и снова затопит корабли. Впрочем, смене погоды рады прежде всего фермеры. Палящее солнце выжгло поля, регион может остаться без урожая.