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Новости по тегу #Камала Харрис

Трамп лишил Камалу Харрис защиты Секретной службы США – CNN
29 августа 2025 14:30

Трамп лишил Камалу Харрис защиты Секретной службы США – CNN

Страховые компании Калифорнии отказываются от выплат компенсаций после пожаров
13 января 2025 18:17

Страховые компании Калифорнии отказываются от выплат компенсаций после пожаров

Голосовали 4 млрд человек! Как выборы 2024 года изменят мировое будущее?
29 декабря 2024 17:05

Голосовали 4 млрд человек! Как выборы 2024 года изменят мировое будущее?

Коллегии выборщиков в США утвердили победу Дональда Трампа
18 декабря 2024 07:24

Коллегии выборщиков в США утвердили победу Дональда Трампа

Камалу Харрис могут назначить на пост главы Верховного суда США
09 ноября 2024 16:50

Камалу Харрис могут назначить на пост главы Верховного суда США

Байден прокомментировал поражение Харрис на президентских выборах в США
07 ноября 2024 10:29

Байден прокомментировал поражение Харрис на президентских выборах в США

Харрис поздравила Трампа с его победой на выборах по телефону
07 ноября 2024 08:04

Харрис поздравила Трампа с его победой на выборах по телефону

Камала Харрис признала поражение на выборах президента США
07 ноября 2024 07:13

Камала Харрис признала поражение на выборах президента США

Американцы выбрали своего президента! Дональд Трамп побеждает на выборах в США
06 ноября 2024 10:31

Американцы выбрали своего президента! Дональд Трамп побеждает на выборах в США

Трамп набрал необходимое количество голосов для победы
06 ноября 2024 09:19

Трамп набрал необходимое количество голосов для победы

Трамп набрал 277 голосов выборщиков, а Харрис 226 – данные Fox News
06 ноября 2024 07:50

Трамп набрал 277 голосов выборщиков, а Харрис 226 – данные Fox News

Власти боятся беспорядков на выборах – Нацгвардия США приведена в полную боеготовность
05 ноября 2024 16:55

Власти боятся беспорядков на выборах – Нацгвардия США приведена в полную боеготовность