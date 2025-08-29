Новости по тегу #Камала Харрис

CNN: Трамп лишил экс-вице-президента Камалу Харрис охраны Секретной службы Штатов.
Как заявила вице-президент Камала Харрис, страховые выплаты за сгоревшие в Лос-Анджелесе дома – а их более 12 тысяч – получат лишь единицы, так как компании просто отказались продлевать свои услуги.
Уходящий 2024-й изменил геополитическую расстановку сил, а еще стал годом супервыборов. Голосования прошли почти в 80 странах, в которых участвовало более 4 миллиардов человек. Это было настоящее электоральное цунами, которое не повторится в ближайшие пару десятков лет.
Выборщики в штатах США утвердили итоговый результат и победу Дональда Трампа в ноябре на президентских выборах.
Для этого Соня Сотомайор, которая сейчас занимает эту должность, вынуждена будет от нее отказаться. Долго искать причину не придется. Судья уже в преклонном возрасте – ей за 70.
При этом Байден отметил, что Харрис будет продолжать борьбу с решимостью и радостью.
Президентские выборы прошли 5 ноября, и Трамп был признан победителем около 2 часов ночи по вашингтонскому времени.
Харрис и Байден уже поздравили Трампа с победой.
Политик пообещал вернуть США в золотой век и сделать страну безопасной и процветающей и заявил, что намерен положить конец войнам.
FNC: Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков.
Гонка с каждым часом становится все напряженнее и интереснее.
Финал противостояния республиканцев и демократов. В США 5 ноября – основной день голосования на президентских выборах, которые рискуют стать самыми скандальными в истории.
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