«Убийственная аналитика». Что о статье Медведчука в «Известиях» говорят эксперты из Европы?

Тема сегодняшней программы – «Другая Украина. Оппозиция о войне». Какие люди сегодня определяют курс Украины и кто составляет к ним оппозицию? Главные события мировой политики этой недели обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Настоящей неожиданностью на этой неделе стала статья Виктора Медведчука, которую он опубликовал в «Известиях». Многие эксперты полагали, что после ареста и плена политик надолго пропадет из публичного пространства. Однако спустя долгие месяцы молчания председатель политсовета запрещенной в Украине партии наконец высказался о ситуации в стране.

Анри Малос, президент Ассоциации Жана Моне (Франция):

Думаю, важно уже сейчас работать над мирным будущим Украины. Необходимо, чтобы звучали все мнения, в том числе и мнение таких политиков, как Виктор Медведчук, который выступил со своей обширной статьей. Ни в коем случае нельзя исключать из дискуссии одни мнения, отдавая приоритет только определенным позициям. Украина, построенная на таких принципах, не будет демократичной.

В первую очередь, по мнению Медведчука, решение конфликта лежит в признании интересов России. А Евросоюз должен перестать поддерживать военные действия в Украине. В ином случае конфликт разрастется и перекинется на саму Европу.

Максимилиан Кра, депутат Европарламента от Германии:

Мы очень хорошо помним миротворческие усилия Виктора Медведчука, но его планы основывались на «минских соглашениях». Он верил, что существует реальное намерение дать Донбассу автономию в рамках Украины. Но, как мы недавно узнали от самой Ангелы Меркель, западные элиты никогда не рассматривали «минские соглашения» всерьез, а считали их ловушкой для России. Очевидно, мир – это не то, к чему стремится Запад. Они поддерживают правительство в Киеве и не подталкивают его к мирному соглашению. А хотят они, как они сами признают, выиграть войну с Россией. И потому мирные инициативы Медведчука, которые могли быть успешно реализованы, в итоге оказались отвергнуты именно потому, что тогда и сейчас Западу нужен не компромисс, а победа над Россией. Что я считаю недостижимым, а значит, нас может ожидать бесконечная война.

Медведчук также отметил, что за мир выступают и многие украинцы. Они не поддерживают Зеленского в его стремлении к военным триумфам. Однако для того, чтобы людей услышали, необходимо политическое и мирное движение без участия западных стран.

Вальдемар Гердт, немецкий предприниматель, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (2017-2021):

Здесь я вижу такую трезвую, простую, убийственную аналитику этих процессов, на которую любой здравомыслящий человек может сказать только да, в общем-то, это так. Он говорит открыто о том, о чем 90 % думают. Но, к сожалению, все, кто находятся сейчас у элитной кормушки, не могут себе позволить это высказать, потому что кормушку потеряют. И это я имею в виду не только Украину, не только другие государства, особенно Германия. Потому что закулисные разговоры идут в таком ключе. А как только выходит человек на камеру, он вдруг становится вот таким вот, совершенно другим человеком. Поэтому здорово, я рад, что он опять в деле. Я думаю, что мы нуждаемся в такой аналитике, трезвой аналитике. И надеюсь, что он и в дальнейшем не оставит борьбу за справедливость и за лучшее будущее для наших всех народов, живущих на европейском континенте.

Политическая карьера Медведчука началась еще в 1998 году. Тогда он стал депутатом Верховной рады. А через четыре года занял должность главы администрации президента Украины.

По итогам выборов 2019 года созданная по инициативе Виктора Медведчука партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заняла второе место, став главным критиком власти в парламенте. После этого Медведчук и его партия столкнулись с настоящим политическим преследованием.

В 2021 году, когда рейтинг ОПЗЖ на 5 % превысил уровень поддержки правящей партии, Зеленский в нарушение Конституции своими указами закрыл телеканалы, связанные с Медведчуком, и ввел санкции против него и его супруги. А в мае 2022 года украинский суд отправил лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» под круглосуточный домашний арест.