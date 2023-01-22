На самом деле есть две Украины. Станкевич высказался о нашумевшей статье Медведчука

Тема сегодняшней программы – «Другая Украина. Оппозиция о войне». Какие люди сегодня определяют курс Украины и кто составляет к ним оппозицию? Главные события мировой политики этой недели обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, ведущая:

Как вы считаете, не так давно главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный встретился с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Милли. О чем говорит подобная встреча? И как вы считаете, насколько устойчивым сейчас является положение господина Зеленского? Не зашатается ли под ним кресло? Потому как тоже есть определенные планы, определенные ставленники, которые выгодны тем же западным партнерам, которые Украину активно сейчас поддерживают.

Сергей Станкевич, политический деятель, кандидат исторических наук (Россия):

Глава Объединенного комитета начальников штабов американского генерал Милли – это человек очень авторитетный в Соединенных Штатах, не только в военных кругах, у него соответствующий послужной список. Он участвовал во многих войнах. И участвовал с точки зрения американского государства успешно. Он еще и является своеобразным ориентиром для американского глубинного государства, для вот этого американского сообщества разведывательно-оборонного, которое многое делает для того, чтобы управлять, не выходя на первый план, политической стратегией Америки. Так вот этот самый Милли не далее как пару месяцев назад как раз критически высказывался в адрес Киева, считая, что язык ультиматумов, попытка достичь (как вы ссылались на Скоропадского, приводили его цитату) всего и сразу, попытка реализовать некие невероятные, несбывающиеся планы, что это плохо, что это продлевает бессмысленно войну. Потому что война, применение крайних методов, гибель людей, трагедии, если это жертвы во имя бессмысленной цели, то это плохо для любого государства, для любого политического лидера. Как раз этот самый генерал Милли советовал Киеву занять какую-то более реалистичную позицию и понять, что нужно поворачивать все-таки к миру, пусть и выдвигая какие-то реалистические свои позиции. Надежда Сасс:

Но в лице Зеленского поворот к миру же невозможен. Потому как Зеленский и является олицетворением этой воинствующей риторики.