На самом деле есть две Украины. Станкевич высказался о нашумевшей статье Медведчука

Тема сегодняшней программы – «Другая Украина. Оппозиция о войне». Какие люди сегодня определяют курс Украины и кто составляет к ним оппозицию? Главные события мировой политики этой недели обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Тема сегодняшней программы – «Другая Украина. Оппозиция о войне». Какие люди сегодня определяют курс Украины и кто составляет к ним оппозицию? Главные события мировой политики этой недели обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, ведущая:
Как вы считаете, не так давно главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный встретился с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Милли. О чем говорит подобная встреча? И как вы считаете, насколько устойчивым сейчас является положение господина Зеленского? Не зашатается ли под ним кресло? Потому как тоже есть определенные планы, определенные ставленники, которые выгодны тем же западным партнерам, которые Украину активно сейчас поддерживают.
Сергей Станкевич, политический деятель, кандидат исторических наук (Россия):
Глава Объединенного комитета начальников штабов американского генерал Милли – это человек очень авторитетный в Соединенных Штатах, не только в военных кругах, у него соответствующий послужной список. Он участвовал во многих войнах. И участвовал с точки зрения американского государства успешно. Он еще и является своеобразным ориентиром для американского глубинного государства, для вот этого американского сообщества разведывательно-оборонного, которое многое делает для того, чтобы управлять, не выходя на первый план, политической стратегией Америки. Так вот этот самый Милли не далее как пару месяцев назад как раз критически высказывался в адрес Киева, считая, что язык ультиматумов, попытка достичь (как вы ссылались на Скоропадского, приводили его цитату) всего и сразу, попытка реализовать некие невероятные, несбывающиеся планы, что это плохо, что это продлевает бессмысленно войну. Потому что война, применение крайних методов, гибель людей, трагедии, если это жертвы во имя бессмысленной цели, то это плохо для любого государства, для любого политического лидера. Как раз этот самый генерал Милли советовал Киеву занять какую-то более реалистичную позицию и понять, что нужно поворачивать все-таки к миру, пусть и выдвигая какие-то реалистические свои позиции.
Надежда Сасс:
Но в лице Зеленского поворот к миру же невозможен. Потому как Зеленский и является олицетворением этой воинствующей риторики.
Сергей Станкевич:
Зеленский сегодня демонстрирует ту самую непримиримость, о которой мы говорили, и он продолжает использовать язык ультиматумов. Но как сказано в статье, автором которой является Виктор Медведчук, в недавнем прошлом еще депутат украинского парламента, лидер оппозиционной партии, занявший второе место на последних выборах, которые состоялись в Украине… Так вот в своей статье он о чем там говорит? Что есть две Украины на самом деле. Есть одна Украина, которая анти-Россия навсегда, которая никогда с этим не примирится, с существованием России рядом, и есть другая Украина, которая, наоборот, считает, что нужно быть рядом с Россией и в мире с Россией. И вот эта самая другая Украина пока скрыта, она молчалива, она придавлена существующими обстоятельствами. И, кстати, репрессивной политикой тоже. Но эта другая Украина существует, никуда не делась. Она не похоронена, и она, может быть, сейчас и после этого сигнала, который статья Медведчука дала, начинает пробовать голос, начинает пытаться самоорганизоваться. Если такого рода движение за мир, за мирное сосуществование двух братских народов, двух братских государств возникнет в Украине, и еще более, если это движение будет поддержано аналогичным движением за мир в Европе, то мы серьезно изменим нынешнюю ситуацию, крайне опасную. Мы сейчас находимся в центре развивающейся войны в Европе впервые после Второй мировой войны. И пока нет никаких сил, которые сдержали бы эскалацию. И только это самое мирное движение сначала в Украине, а затем, может быть, и в Европе в целом может стать препятствием, плотиной для дальнейшей эскалации европейской войны.
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