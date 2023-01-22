«Впервые из уст украинского политика прозвучали призывы к миру». А что о Медведчуке думает депутат Европарламента?

Тема сегодняшней программы – «Другая Украина. Оппозиция о войне». Какие люди сегодня определяют курс Украины и кто составляет к ним оппозицию? Главные события мировой политики этой недели обсудили в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, ведущая: Какое у вас сейчас впечатление от Украины, которое сейчас присутствует в информационном пространстве? Потому как сегодня из уст президента, представителей власти звучат призывы воевать, воевать, воевать… И мы слышим это и от европейских лидеров. Кстати, совсем недавно, буквально несколько дней назад, вышла статья Виктора Медведчука. И вот впервые из уст украинского политика прозвучали призывы к миру.

Мирослав Радачовский, депутат Европарламента от Словакии:

Я могу сказать, что Виктор Медведчук и его платформа «За життя» – история будет говорить, что все в порядке. Когда Украина думает, что они воюют за независимость и самостоятельность – это ошибка. Воевать за самостоятельность и суверенитет невозможно. С оружием Соединенных Штатов Америки. Мне очень жаль, что два исторических народа – украинский и русский – воюют. Не все евродепутаты и не все в Европе говорят, что нужно оружие и что нужно воевать. Мое мнение, и не только мое мнение, а мнение многих, что прежде всего надо не воевать, надо говорить, дипломатически решить эту ситуацию.

Я думаю, в будущем история будет говорить о людях, как, например, Надя, Виктор Медведчук и другие, которые хотят только чтобы два народа – русский и украинский – жили вместе, жили в мире.

Отношение к президенту Зеленскому мое личное – он в большой ошибке, потому что самостоятельности и независимости Украины от его руководства никогда не будет.