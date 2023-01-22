В Украине хотят выращивать детей в пробирке. Родители смогут выбирать цвет глаз и даже черты характера ребёнка

На фоне последних событий и оголившихся фактов, которые напрямую касаются наших соседей, в Беларуси разрабатывают проект Концепции биологической безопасности. Он находится на постоянном контроле как Совета безопасности, так и главы государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Планируется, что этот документ станет одной из частей новой редакции Концепции национальной безопасности Беларуси.

Ольга Коршун, СТВ:

Это еще раз говорит о том, что наука в XXI веке – это обеспечение суверенитета и независимости. Если эту сферу пустить на самотек, то последствия будут непредсказуемыми. Это не фигура речи. Ведь иногда ученый и сам не знает, чем его эксперимент отзовется.

И вот, кажется, это мы сейчас и наблюдаем в Украине, где ситуация с научными экспериментами выходит из-под контроля и приобретает угрожающие масштабы. В Верховной раде пытались провести законопроект, что называется, на гране фантастики. Украина всерьез озаботилась эктогенезом.