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«Западные игроки хотят продолжения войны». Когда завершится конфликт в Украине? Мнения экспертов

22 января 2023 18:02
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Тема сегодняшней программы – «Другая Украина. Оппозиция о войне». Какие люди сегодня определяют курс Украины и кто составляет к ним оппозицию? Главные события мировой политики этой недели обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

«Западные игроки хотят продолжения войны». Когда завершится конфликт в Украине? Мнения экспертов-1

Надежда Сасс, ведущая:  
Эту непростую лично для меня программу начну с цитаты интересного деятеля времен революции гражданской войны в Украине гетмана Павла Скоропадского: «У украинцев ужасная черта – нетерпимость и желание добиться всего и сразу. В этом отношении меня не удивит, если они решительно провалятся. Кто желает все сразу, тот в конце концов ничего не получает. Мне постоянно приходилось говорить им об этом. Но это для них неприемлемо».

Не послушали гетмана 100 лет назад. Наступают мои соотечественники на те же грабли. Теперь неготовность считаться с реалиями истории, экономического уклада, состава населения Украины, неготовность элементарно взглянуть на карту и увидеть связанные с ней объективные ограничения для полета геополитической фантазии привели к нынешней трагедии. О том, какие люди сегодня определяют курс Украины, и о тех, кто составляет к ним оппозицию, поговорим сегодня.

На ваш взгляд, закончится ли острая фаза противостояния в Украине в 2023 году?

«Западные игроки хотят продолжения войны». Когда завершится конфликт в Украине? Мнения экспертов-4

Сергей Станкевич, политический деятель, кандидат исторических наук (Россия):
Военные действия на территории Украины в этом году, скорее всего, не закончатся. Они закончатся в следующем году.

«Западные игроки хотят продолжения войны». Когда завершится конфликт в Украине? Мнения экспертов-7

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Крайне тяжело давать такие прогнозы. Сегодня мы видим, что войны не хотят только Беларусь, Россия и украинский народ, который страдает. К сожалению, западные игроки хотят продолжения войны, поэтому она будет продолжаться.

«Западные игроки хотят продолжения войны». Когда завершится конфликт в Украине? Мнения экспертов-10

Олег Волошин, дипломат, кандидат политических наук:
Я убежден, что в этом году мы, к сожалению, вряд ли увидим завершение конфликта в том плане, чтобы получить какой-то устойчивый мир. В лучшем случае, на что можно рассчитывать, это некая «отморозка», и то, насколько я понимаю, это вряд ли устроит кого-либо из крупных игроков, как говорят, условно, «Минск-3» и так далее. Поэтому это тоже вряд ли достижимая задача. К сожалению, представить, что все это растянется на 12 месяцев, психологически сложно, но здравый смысл подсказывает, что нам нужно быть к этому готовыми.

«Западные игроки хотят продолжения войны». Когда завершится конфликт в Украине? Мнения экспертов-13

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# Международная политика # Надежда Сасс # Сергей Станкевич # Олег Гайдукевич # Олег Волошин # Павел Скоропадский # Фотофакт

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