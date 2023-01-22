«Западные игроки хотят продолжения войны». Когда завершится конфликт в Украине? Мнения экспертов

Тема сегодняшней программы – «Другая Украина. Оппозиция о войне». Какие люди сегодня определяют курс Украины и кто составляет к ним оппозицию? Главные события мировой политики этой недели обсудили в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, ведущая:

Эту непростую лично для меня программу начну с цитаты интересного деятеля времен революции гражданской войны в Украине гетмана Павла Скоропадского: «У украинцев ужасная черта – нетерпимость и желание добиться всего и сразу. В этом отношении меня не удивит, если они решительно провалятся. Кто желает все сразу, тот в конце концов ничего не получает. Мне постоянно приходилось говорить им об этом. Но это для них неприемлемо».

Не послушали гетмана 100 лет назад. Наступают мои соотечественники на те же грабли. Теперь неготовность считаться с реалиями истории, экономического уклада, состава населения Украины, неготовность элементарно взглянуть на карту и увидеть связанные с ней объективные ограничения для полета геополитической фантазии привели к нынешней трагедии. О том, какие люди сегодня определяют курс Украины, и о тех, кто составляет к ним оппозицию, поговорим сегодня.