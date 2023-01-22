Политолог: биохимические лаборатории в Украине будут заниматься проблемами скорейшего уничтожения человеческого рода

В Верховной раде пытались провести законопроект на гране фантастики. Украина всерьез озаботилась эктогенезом, проще говоря, выращиванием детей в пробирке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Родители смогут выбирать цвет глаз и даже черты характера ребенка. Подробности читайте здесь.

Ольга Коршун, СТВ:

Мы знаем много фантастических теорий. Эктогенез – одна из них. Историю о том, чтобы выращивать детей в инкубаторе, придумал в 1923 году британец Джон Холдейн. Подчеркну, он это придумал, чтобы произвести впечатление на студентов. Сейчас эти эксперименты во многих странах идут под строгим контролем. Но зачем это Украине, где ситуация, мягко говоря, не подходящая для апробации научной фантастики? Чтобы разобраться в ситуации, мы связались с Юрием Дудкиным, украинским политологом, который и попытается пролить свет на эту историю. Ну, понятно, что эктогенез – дело темное. Почему в Украине именно сейчас вспомнили об этом?

Юрий Дудкин, политолог (Украина):

Я не понимаю, почему это должно быть актуально в Украине, где идет в настоящее время война. Существующие биохимические лаборатории в Украине, скорее всего, будут заниматься этими проблемами – проблемами скорейшего уничтожения человеческого рода. На что они и были созданы в свое время. И эти вот проблемы, которые сегодня существуют в Украине, я имею в виду военные, крушение экономики. Экономики сегодня в Украине не существует, там существует полный развал. Для таких исследований необходимы колоссальные денежные вложения, это даже не миллионы долларов. Нужен огромный штат ученых, теоретиков и практиков, биологов, которые будут заниматься в специальных лабораториях, которых нет в Украине сегодня. Они даже не возводятся, не строятся. А вот в подземных бункерах американские биолаборатории, которые есть уже с 2005 года, их более 15, вот эти ребята будут этим заниматься, но только я не понимаю, каков конечный результат у этих исследований. Это очень опасные тенденции. И я так понимаю, на Украину надавили, чтобы эти исследования так называемые узаконил высший законодательный орган украинской власти. Ольга Коршун, СТВ:

Ну, хорошо, надавили. Но неужели не задумываются, к чему могут привести такие опыты?