Теракт в Ницце: хроника трагедии

Новости Франции. Более 150 человек пострадали в результате теракта в Ницце, 84 погибли. Грузовик врезался в многотысячную толпу на знаменитой Английской набережной и протаранил её. Далее по убегающим людям начался обстрел.

Во время теракта в Ницце погибло 80 человек, более 100 ранены: видео с места событий

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