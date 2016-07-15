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В связи с терактом в Ницце МИД Беларуси открыл горячие линии

15 июля 2016 16:48
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Новости Беларуси. Новости Беларуси. Министерство иностранных дел распространило подробную информацию для граждан Беларуси в связи с терактом в Ницце.

В главном консульском управлении МИД Беларуси открыт телефон горячей линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также граждане нашей страны, находящиеся в Ницце, которым необходима консульская помощь, могут обращаться в посольство Беларуси в Париже.

Обращаться можно по самым разнообразным вопросам.

Кроме того, как сообщает французская сторона, в Ницце также открыта межведомственная кризисная ячейка.

# общество # Теракт в Ницце

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