Ницца после теракта: «Люди выходят на улицы и продолжают, пытаются жить»

Новости Франции. Неделя выдалась тревожной. Мир в очередной раз столкнулся с беспрецедентной жестокостью. Во Франции – стране, которая за последнее время стала мишенью для регулярных атак радикальных исламистов – одиночка-смертник на грузовике смог проехать 2 километра по курортной зоне в день национального праздника Французской Республики. Почти беспрепятственно сбивая людей.

В результате теракта погибли 84 человека. Вдвое больше были ранены.

«Власть бессильна перед новыми террористическими угрозами», – это цитата с совещания кабинета министров в Париже.

Ответственность за теракт в Ницце взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Корреспондент программы «Неделя» на СТВ собирала мнения и очевидцев. Простые истины о том, что произошло в Ницце и почему сегодня это касается каждого в Европе.

22:30 по местному времени. Более 30-ти тысяч человек на английской набережной смотрят в небо, любуясь красочным салютом. Это финальный аккорд Дня взятия Бастилии. Доля секунды – и национальный праздник стал общенациональной трагедией.

Светлана Костюкевич, очевидец:

Когда этот трак въехал, мы подумали, что это, возможно, какое-то ДТП, какой-то пьяный въехал, ненормальный.

«Ненормальный» проехал, петляя 2 километра. Это была живая дорога. Дети, взрослые, старики. Колеса многотонного грузовика давили всех, кто был на пути.

Очевидец:

Огромный грузовик несся, вминая под себя людей. И были слышны звуки…

Альбина Кичук, турист (Молдова):

Грузовик просто начал ехать по людям. Стрелять по людям. Мы были в 10-ти метрах от этого. Эта картина будет преследовать до конца жизни.

Он стрелял по людям, не целясь. Автоматная очередь равнодушно прошивала толпу. Дальше паника, крики, осознание реальности. Тысячи людей бежали с одной только мыслью: где спрятаться.

Кайла Репан, турист (США):

Сотрудник только закрыл двери и я закричала «Пожалуйста, впустите нас» и мы забежали в ресторан. Я до сих пор дрожу. Такой шок. Мы и сейчас в этом состоянии.

Люди бросались в воду, а полиции все не было.

Очевидец:

Они [аварийно-спасательные службы] приехали лишь спустя полтора часа. (Что случилось?) Приехал грузовик и стал давить каждого, кто там стоял.

Той ночью не смолкали сирены. Следы трагедии дадут о себе знать и следующим утром, и через день.

Он только что узнал, что потерял своего 4-летнего сына. Той ночью лазурный берег стал кровавым. Утром люди не спешат выходить на улицы, вспоминая штурм Английской набережной.

Дарья Зайцева, турист (Россия):

Кругом были трупы. Люди прыгали друг на друга, бежали друг на друга, падая. Нас спасло то, что мы шли по пляжной дороге, а не по проезжей части.

Михаил Зыбницкий, житель Ниццы:

Это именно то место, где грузовик остановили. Моя знакомая была в этот момент как раз на этом месте. Они прыгали, она в том числе, на крыши ресторанов. Таким образом спасались.

Михаил не был на променаде в момент трагедии, но ужасающая новость потрясла его не меньше. Позже он принесет цветы на берег Ниццы и вспомнит о таком безоблачном завтра, которое обещал город, еще не зная, что ждет впереди.

Михаил Зыбницкий, житель Ниццы:

Здесь должен был быть джаз-фестиваль, который отменили из-за теракта.

Накануне в Минске встречали первых пассажиров из Ниццы. Слезы радости, крепкие объятия… Никто из них не оказался в списке 84-х.

Ирина Бранкович:

Мы день назад были в Ницце и вернулись в Париж. И вот это случилось.

Светлана Костюкевич, очевидец:

Мы сидели не на самом променаде, а внизу. Это нас спасло.

Гомер Халуз, турист (Франция):

Наши люди снова под ударом. Жители Ниццы очень сильные. Люди выходят на улицы и продолжают, пытаются жить.

И действительно, пытаются. Постепенно курорт приходит в себя после трагедии. Улицы заполняют отдыхающие. Сейчас в городе – сотни полицейских, в то время как в ночь на 15-е июля дежурили всего 62 человека.

Никита Узунов, турист (Беларусь):

Несмотря на то, что набережная в центре до сих пор закрыта и там работают спецслужбы. Напряжение в городе начинает спадать. И много людей гуляет по центральной улице.

Прогуляться по Ницце в последний день своего отпуска решила и Аня. Девушка с сыном была в эпицентре трагедии. В какой-то момент она спустилась к морю – это и спасло. Сегодня в непослушные волны она бросит монетку, как благодарность и надежду в светлое завтра.

Анна Будникова, турист (Беларусь):

Несмотря на все, я бы хотела сюда еще вернуться. Когда-нибудь. Брошу за себя и за Акимку.