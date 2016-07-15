Александр Лукашенко выразил соболезнования, а в посольстве Франции сочувствующие смогут оставить запись

Новости Беларуси. В Беларуси с глубокой болью восприняли известие о теракте в Ницце. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Франции Франсуа Олланду, французскому народу, а так же родным и близком погибших.

С 11 часов в посольстве Франции в Минске открыта книга соболезнований. Приходить сюда можно до 15.30, а также 18 июля с 10.00 до 17.30. Все записанные в книге соболезнования, а также полученные по электронной почте, будут переданы французским властям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доминик Газюи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь:

В Грузовике, который раздавил 84 человека, было найдено оружие. Фальшивое оружие, не настоящее. Сейчас ведётся следствие. Режим чрезвычайного положения будет продолжен.

Этот террористический акт – беспрецедентная трусость. Это может затронуть любую страну. Что касается выбранной даты, 14 июля… Это самое худшее, что могло случиться. Потому что в этот день мы празднуем права человека. И здесь мы видим убийственное безумие того человека, который таким образом этот день закончил.

Виктор Гуминский, заместитель председателя палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Этот террористический акт говорит о том, что мы (все, кто хочет мира) должны объединять свои усилия для того, чтобы с этим злом покончить.

Сегодня французское посольство ограниченно принимает посетителей. Сюда идут и простые люди. У входа они зажигают лампады и оставляют цветы. Некоторые не могут сдержать эмоций.

Люди возле посольства Франции:

Слов не могу найти… Это насильственное убийство было. Очень печально, что такое случилось. В национальный праздник как можно было так поступить?

Когда я было года 4 назад во Франции, я могла спокойно гулять по городу, по Лиону, по Парижу. У меня не было такой проблемы: вечером выйти или не выйти на улицу? В этом году приходится выбирать только туристические маршруты, только центр города – Парижа, Лиона.