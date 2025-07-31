8 человек погибли из-за сильных ливней в Китае

Как минимум 8 человек погибли и еще 18 числятся пропавшими без вести в результате проливных дождей, которые обрушились на север Китая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В регионе затопило дома, перекрыты дороги. Без электричества остались 10 тысяч домов. Продолжается эвакуация жителей. Непогода привела к сходу многочисленных оползней. В провинции Хэбэй один из них накрыл деревню. На месте происшествия до сих пор продолжаются спасательные работы.

Власти выделили семь миллионов долларов для устранения последствий стихийного бедствия и восстановления имущества. По данным синоптиков, в последний раз дожди такой силы шли в стране два года назад.