Во время теракта в Ницце погибло 80 человек, более 100 ранены: видео с места событий

Новости Франции. Эти кадры минувшей ночью облетели весь мир.

Жертвами теракта в Ницце поздно вечером стали около 80 человек, более 100 ранены.

Это произошло во время празднования главного национального праздника – Дня взятия Бастилии. Грузовик врезается в многотысячную толпу на знаменитой Английской набережной и буквально таранит её.

Одна из самых длинных набережных в мире в этот момент заполнена людьми до отказа. Жители города и туристы наблюдают за праздничным салютом.

В этот момент в районе площади Массена появляется большой белый грузовик и на скорости более 60 км/ч врезается в толпу.

Люди разбегаются в панике.

Неизвестные в автомобиле открывают огонь по туристам.

Позже вступают в перестрелку с полицией, в ходе которой водитель грузовика был убит. Правоохранители выясняют, были ли у него сообщники. В машине найдено огнестрельное оружие и гранаты.

Это предметы указывают на то, что речь идет о тщательно подготовленном теракте, – сообщают правоохранители.

Сейчас город оцеплен. Туристам рекомендовано не покидать отели без крайней необходимости. И, как нашему телеканалу ночью сообщили в посольстве Беларуси во Франции, дипломаты находятся в постоянном контакте с компетентными органами и выясняют: могли ли быть белорусские граждане среди пострадавших в Ницце. Новая информация в дневных выпусках новостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.