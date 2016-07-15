У МИД нет информации о белорусах, пострадавших от теракта в Ницце

Новости Франции. Более 150 человек пострадали в результате теракта в Ницце, не менее 80 – погибли. Напоминаем: ночью 14 июля, в День взятия Бастилии, грузовик врезался в многотысячную толпу на знаменитой Английской набережной и протаранил её. Далее началась стрельба.

Режим чрезвычайного положения во Франции, который должен был быть отменен 23 июля после ноябрьских терактов в Париже, продлён на три месяца.

Посольство Беларуси во Франции выясняет, пострадали ли во время трагедии наши соотечественники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный национальный праздник Франции в единый миг превратился в общенациональную трагедию. После фейерверка по случаю Дня взятия Бастилии по Английской набережной в Ницце мирно и расслаблено дефилировала публика. Многие были с детьми. На Лазурном береге сейчас разгар сезона, туристы съезжаются на знаменитый курорт отовсюду.

Время для теракта было выбрано с умом: ровно так, чтобы сделать его максимально кровопролитным и добиться максимального резонанса.

Строительный грузовик весом в 25 тонн врезался в толпу и со скоростью 60 км/ч таранил людей, сбивал их как кегли, пока его не остановили полицейской стрельбой. Два километра набережной, как поле битвы, было устелено человеческими телами:

Альбина Кичук, туристка из Молдовы:

Грузовик начал ехать по людям. Стрелять по людям. Мы были в 10 метрах от этого. И это картина, которая будет преследовать до конца жизни.

К настоящему моменту число жертв выросло до 84. 18 человек остаются в больницах в крайне тяжелом состоянии.

Убийцей оказался, судя по документам, найденным в грузовике, французский гражданин, выходец из Туниса Мохамед Бухлель.

Водитель действовал в одиночку. И он был застрелен спустя минуты после того, как полиции удалось остановить его автомобиль. В машине было найдено стрелковое оружие и гранаты, но по толпе тунисец успел произвести лишь один выстрел.

Франсуа Олланд, президент Франции:

Мы даем старт операции, в которой будут задействованы 10 тысяч военных, не считая полицейских и жандармов. Я принял решение о продлении режима чрезвычайного положения, который истекал 23 июля, ещё на 3 месяца.

В стране объявлен трехдневный траур. Французские газеты сообщают, что за преступлением стоит ИГИЛ, но формального заявления от исламистов на этот счет не было.

Однако власти не сомневаются: это атака террористического интернационала.

Бернар Казнев, министр иностранных дел Франции:

Уровень террористической опасности исключительно высок! Нам с невероятными усилиями удалось обеспечить безопасность Чемпионата Европы по футболу. Но террористы безжалостны, коварны, готовы пойти на что угодно, чтобы нанести самый чудовищный удар.

Среди погибших, кроме французов, граждане Украины, России, Армении. О белорусских гражданах, ставших жертвами этой трагедии, данных у белорусского МИД нет.

Илья Капитан, консульская служба в Париже:

На данный момент информации о погибших или раненых гражданах Беларуси отсутствует. Посольство отслеживает ситуацию. За помощью в посольство Беларуси граждане также не обращались.

Из Минска самолет в Ниццу летает трижды в неделю: по средам, субботам и воскресеньям. Очевидно, белорусы в этом городе есть. Посольство нашей страны работает в тесном контакте с французскими властями и готово оказать незамедлительную помощь как пострадавшим, если они отыщутся, так и их родственникам.

Тем временем, антитеррористическая операция в Ницце продолжается. Сразу после теракта был задержан некто, однако связан ли он со скорбными вчерашними событиями – не сообщается. Полиция сегодня проводила разминирование некоего автомобиля. Около половины четвёртого был эвакуирован городской аэропорт. Есть ли основания подозревать здесь террор – пока неизвестно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.