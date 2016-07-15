Президент Франции о теракте в Ницце: «Мы даем старт операции, в которой будут задействованы 10 тысяч военных»

Новости Франции. Более 150 человек пострадали в результате теракта в Ницце в День взятия Бастилии, не менее 80 погибли. Грузовик врезался в многотысячную толпу на знаменитой Английской набережной и протаранил её. Далее и вовсе по убегающим людям начался обстрел.

Вскоре водитель был убит полицией. В автомобиле обнаружены готовые к применению взрывчатые вещества и оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный национальный праздник Франции в единый миг превратился в общенациональную трагедию. После фейерверка по случаю Дня взятия Бастилии по Английской набережной в Ницце мирно и расслаблено дефилировала публика. Многие были с детьми. На Лазурном береге сейчас разгар сезона, туристы съезжаются на знаменитый курорт отовсюду. Время для теракта было выбрано с умом. Ровно так, чтобы сделать его максимально кровопролитным и добиться максимального резонанса.

Строительный грузовик весом в 25 тонн врезался в толпу и, со скоростью 60 километров в час,

таранил людей, сбивал их как кегли, пока его не остановили полицейской стрельбой.

Два километра набережной, как поле битвы, было устелено человеческими телами.

Франсуа Олланд, президент Франции:

Мы даем старт операции, в которой будут задействованы 10 тысяч военных, не считая полицейских и жандармов. Я принял решение о продлении режима чрезвычайного положения, который истекал 23 июля, ещё на 3 месяца.

К настоящему моменту число жертв выросло до 84. 18 человек остаются в больницах в крайне тяжелом состоянии.

Убийцей оказался, судя по документам, найденным в грузовики, французский гражданин, выходец из Туниса.

Первоначальные слухи, будто террористов было двое, пока не подтверждаются. Водитель действовал в одиночку, и он был застрелен спустя минуты после того, как полиции удалось остановить его автомобиль. В машине было найдено стрелковое оружие и гранаты, но по толпе тунисец успел произвести лишь один выстрел.

Хотя ни одна экстремистская группировка пока ответственность на себя не взяла, власти не сомневаются: это атака террористического интернационала.

Бернар Казнев, министр иностранных дел Франции:

Мы обратим против врагов государства всё доступное нам оружие. Уровень террористической опасности исключительно высок! Нам с невероятными усилиями удалось обеспечить безопасность Чемпионата Европы по футболу. Но террористы безжалостны, коварны и готовы пойти на что угодно, чтобы нанести самый чудовищный удар.

О наших согражданах, ставших жертвами этой трагедии, данных у белорусского МИД пока нет.

Илья Капитан, второй секретарь по консульским вопросам посольства Республики Беларусь во Французской Республике:

На данный момент информации о погибших или раненых гражданах Беларуси отсутствует. Посольство отслеживает ситуацию. За помощью в посольство Беларуси граждане также не обращались.

Из Минска самолет в Ниццу летает трижды в неделю: по средам, субботам и воскресеньям. Очевидно, белорусы в этом городе есть. Посольство нашей страны работает в тесном контакте с французскими властями и готово оказать незамедлительную помощь как пострадавшим, если они отыщутся, так и их родственникам.