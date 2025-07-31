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Рада проголосовала за возвращение независимости НАБУ и САП

31 июля 2025 11:50
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Рада проголосовала за возвращение независимости НАБУ и САП-0

Верховная рада Украины приняла закон о возвращении независимости НАБУ и САП. За принятие документа проголосовали 330 депутатов, большинство голосов получила фракция «Слуга народа», ранее выступавшая за отмену независимости этих структур. Об этом пишет РИА Новости.

Закон одобрен в окончательном чтении и отправлен на подпись спикеру парламента и президенту.

Спикер Руслан Стефанчук уже заявил о своей готовности подписать закон, теперь ожидается решение Владимира Зеленского. Как отметил депутат Алексей Гончаренко, ранее глава государства быстро отменил независимость антикоррупционных органов – сейчас они ждут столь же быстрой реакции в обратном направлении.

После окончания голосования протестующие, поддерживающие независимость НАБУ и САП, выразили свое одобрение и начали расходиться.

Фото: pixabay

# Международная политика

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