Путешествие на границу, занятия с опытными офицерами и соревнования по стрельбе. В Минске завершился финальный этап проекта «Будущий пограничник», который собрал полтора десятка участников со всех регионов страны. Это победители конкурса видеороликов о значимости службы на заставе и мотивации выбрать профессию защитника Родины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники проекта учились выявлять поддельные документы, управлять дронами, определять количество нарушителей по следам и идентифицировать их внешность. Опытом со школьниками делились опытные военнослужащие; один день они провели в отряде «Минск» в столичном аэропорту, где знакомились с тонкостями пограничного контроля.

Владислав Игнатович, участник проекта «Будущий пограничник»: Самое классное – это то, что сразу сдружились. Ребята хорошие попались. Я думал, буду один сам по себе, а оказалось, не было. Больше всего понравилось заниматься с подготовкой, огневое, беспилотники. Все понравилось.

Павел Савинов, заместитель начальника Института пограничной службы Беларуси:

По отзывам участников, мероприятия были очень насыщенные. У пограничников есть традиция – начатое продолжать. Поэтому я думаю, в следующем году мы учтем все отзывы, которые поступали непосредственно в ходе проведения первого-второго этапов.

Институт пограничной службы обучает стражей границ уже более 30 лет. За это время здесь подготовили свыше трех тысяч офицеров.