«Было страшно, вокруг творился полный хаос»: трагедия в Ницце глазами очевидцев

Новости Франции. И начнем выпуск с последних подробностей трагических событий в Ницце. Уже установлено, что в результате теракта в Ницце погибли граждане шести стран.

Среди погибших - россиянка, армянка, три немки, одна швейцарка, два американца и один украинец.

По информации на данный час, белорусов среди пострадавших нет.

Об этом нам только что сообщили в Посольстве Беларуси во Франции.

Также несколько часов назад сотрудники правоохранительных органов Франции задержали бывшую супругу мужчины, устроившего теракт в Ницце.

Ранее стало известно, что личность преступника идентифицирована. А совсем недавно в СМИ появились его первые фотографии.

Отдыхающие в Ницце туристы отменяют бронирование отелей и уезжают из города.

Накануне вечером, во время торжеств в День взятия Бастилии, грузовик врезался в многотысячную толпу на знаменитой Английской набережной и буквально протаранил её. Далее началась стрельба.

84 человека погибли, более 150 ранены. О том, почему Лазурный берег превратился в кровавый, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со скоростью около 70 километров в час, 31-летний Мохаммед Бухлель, словно кегли, разбрасывал жизни людей. У 84 – их забрал. Ещё 150 человек получили ранения.

Альбина Кичук, туристка из Молдовы:

Грузовик начал ехать по людям. Стрелять по людям. Мы были в 10 метрах от этого.

И это картина, которая будет преследовать до конца жизни.

Француза на грузовике, а родом из Туниса, прихватившего с собой ещё и пистолет, смогли остановить только через два километра. И это расстояние, словно клинок раскаленный, вскрывает вновь европейский воздух безопасности. Безопасности в сознании.

Жители Ниццы:

Я сегодня проснулся и увидел, что на моем телефоне сто пропущенных звонков от друзей и родственников. Я приехал в Ниццу работать пару месяцев назад. И сейчас не знаю, останусь ли. Это место больше не выглядит безопасным. Если террористы могут атаковать подобные небольшие города, то они могут это сделать везде.

Я не могла спать сегодня ночью. Мы ожидали чего угодно, помня о терактах, которые пережила Европа в прошедшие месяцы. Но это... У меня нет слов. Простите.

Остановить грузовик пытался мотоциклист, который погиб, а удалось женщине-полицейскому. И, как насчитали журналисты, минимум, тридцати пулям. В машине были обнаружены, как потом окажется, муляжи гранат и взрывчатка. А сам нападавший полиции известен был, но только за мелкие правонарушения. Его никогда не подозревали в симпатиях к экстремистским течениям и по этой причине не вносили в базу потенциальных террористов.

Сегодня на юге Франции объявлен наивысший уровень террористической угрозы.

А в доме водителя спецслужбы задержали мужчину. Наши земляки, которые живут в Ницце и на отдыхе находятся, поделились атмосферой.

Елена Смирнова:

В наше время, когда такое во время не войны, не революции, а наступил такой период терактов. Конечно, страшно!

Михаил Збигницкий:

Сейчас более-менее машины появились. Когда я утром вышел на работу: необычно, никого нет.

Никита Узунов, турист (Беларусь):

Находиться на улице было страшно, так как вокруг творился полный хаос. Сегодня в городе чувствуется небольшая напряжённость. Все советуют оставаться дома

А в прессе и обществе широко обсуждается, какая из террористических организаций возьмет ответственность на себя. Многие ставят на «ИГИЛ».

Руководство Франции заявляет, что в преддверии праздника все меры безопасности были предприняты.

Вот такой регламент.

Житель Ниццы:

Сотрудники безопасности, спасатели, прибыли на место событий лишь минут через 25. А, может, и полчаса. И вот – этот грузовик. А потом они его изрешетили пулями

Илья Капитан, второй секретарь по консульским вопросам посольства Республики Беларусь во Французской Республике:

На данный момент информация о погибших или раненых гражданах Беларуси отсутствует. Посольство отслеживает ситуацию. За помощью в посольство граждане Беларуси также не обращались.

Тем временем, транспорт городской стал ходить медленнее. Закрыты для купания частные и городские пляжи. Ограничено движение по некоторым улицам и дорогам.

Молодая пара через социальные сети, то есть, при помощи других людей, находит 8-месячного сына, которого они потеряли, находясь в эпицентре теракта. Туристические фирмы начинают поднимать шум, что интерес к курорту пропадёт.

Белорусский национальный авиаперевозчик рейсы не отменяет

Но предлагает у всех желающих принять билеты обратно. И весь мир не перестаёт вслушиваться в дикое эхо Английской набережной.