«Плакала, потому что гибнут невиновные люди»: белорусы несут цветы к посольству Франции

Новости Беларуси. Трагедия объединила не только французов. Белорусы скорбят вместе со всем миром.

Так, минчане сегодня шли к посольству Франции в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно работало в режиме плана «Вижипират». Это значит – ограниченно принимало посетителей.

У входа люди зажигали лампады, оставляли цветы.

Некоторые с трудом сдерживали эмоции.

Белорусы:

Я, когда прочла утром, плакала, потому что понимаю, что гибнут люди, которые ни в чём не виноваты. И хочется верить, что такого больше не повторится. Очень больно за Европу, что такое происходит.

Ложась спать, я даже не могла подумать, что такое может произойти в национальный праздник.

У меня сестра в Ницце. Рассказывала, что сначала подумала, что люди начали бежать из-за того, что начался дождь. Но потом пошли слухи, что кто-то открыл огонь

Целый день не находили себе места. Решили прийти, чтобы хоть как-то помочь морально людям, которые потеряли близких.

Здесь сегодня была открыта и книга соболезнований.

Оставить свою запись можно будет также в понедельник с 10.00 до 17.30 вечера.

Это уже сделали итальянский посол, белорусские парламентарии, представители общественных объединений. А также госпожа Доминик Газюи, посол Франции в нашей стране.

Доминик Газюи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь:

То, что произошло в Ницце – беспрецедентная трусость. Это – самое худшее, что могло случится с Францией в день 14 июля. Мы видели убийственное безумие человека, который таким образом этот день закончил. Я благодарю вас, белорусов, за то, что вы сейчас с нами и сочувствуете нам. Мерси боку.

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Этот террористический акт говорит о том, что мы (все, кто хочет мира) должны объединять свои усилия для того, чтобы с этим злом покончить.