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Анастасия Ющиева стала медалисткой первенства Европы по тяжёлой атлетике среди юниоров

31 июля 2025 11:43
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Белорусские спортсмены успешно выступают на первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юниоров, соревнования продолжаются в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В весовой категории до 69 килограммов среди девушек до 15 лет на вторую ступень пьедестала поднялась Анастасия Ющиева. Лучший показатель белоруски в рывке – 79 килограммов, в толчке – 92. И это малые серебряные награды. По итогам многоборья результат составил 171 килограмм. Опередила нашу соотечественницу только Зехранур Аслан из Турции. В этом виде программы соревновались 16 штангисток. 

Ранее чемпионом Европы в двоеборье стал Даниил Зайко, бронзовым призером – Мария Иванова. Сегодня, 31 июля, в заключительный день турнира, в весе свыше 88 килограммов за награды поспорит Семен Макаров.

# Тяжелая атлетика

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