Что происходит в Ницце после теракта рассказали русскоязычные жители

Новости Беларуси. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Французской Республики Франсуа Олланду, французскому народу, а так же родным и близком погибших. Туристическая Ницца приходит в себя после ночного шока.

Знаменитая Английская набережная по-прежнему оцеплена полицией. Туристы предпочитают без надобности не покидать отели. И только что мы связались с русскоязычными жителями города, которые рассказали нам о сегодняшней атмосфере в Ницце.

Елена Смирнова:

Кто-то сдаёт кровь, люди же разбросаны по госпиталям. Кто-то ищет. Есть службы, где вы можете прийти и сказать, кого вы ищете, если вы ещё не знаете, в каком состоянии человек: погиб он, или пропал, или в госпитале находится. В какую-то часть набережной, на центральной улице, не пускают. Но движение есть людей. В наше время, когда такое во время не войны, не революции, а наступил такой период терактов... Конечно, страшно!

Михаил Збигницкий:

Сейчас более-менее машины появились. Когда я утром вышел на работу: необычно, никого нет. Как будто выходной день, воскресенье. Но сейчас вроде поехали машины.