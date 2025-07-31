Депутат Рады с трибуны пообещал Зеленскому «Зе енд»

Депутат Алексей Гончаренко резко выступил против президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде, обвинив его в попытках установить диктатуру. Об этом пишет ТАСС.

«Я обращаюсь к Зеленскому: забудь про новый президентский срок! Это пятно, которое ты уже не прикроешь никаким блейзером цвета хаки! Это конец! – заявил депутат, развернув картонку, на которой написано «Зе енд» (Зе – Зеленский, созвучно с английской фразой «The end» – «конец, финал»).

Это произошло после того, после того, как лидер Украины принял закон, ограниченный в полномочиях антикоррупционными органами.

Он заявил, что это ознаменовало собой политический конец президента, и обратился к депутатам с требованием восстановить полномочия органов по борьбе с коррупцией, подчеркнув, что народ будет требовать ответов.