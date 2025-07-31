Прямой эфир

Депутат Рады с трибуны пообещал Зеленскому «Зе енд»

31 июля 2025 11:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Депутат Рады с трибуны пообещал Зеленскому «Зе енд»-0

Депутат Алексей Гончаренко резко выступил против президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде, обвинив его в попытках установить диктатуру. Об этом пишет ТАСС.

«Я обращаюсь к Зеленскому: забудь про новый президентский срок! Это пятно, которое ты уже не прикроешь никаким блейзером цвета хаки! Это конец! – заявил депутат, развернув картонку, на которой написано «Зе енд» (Зе – Зеленский, созвучно с английской фразой «The end» – «конец, финал»).

Это произошло после того, после того, как лидер Украины принял закон, ограниченный в полномочиях антикоррупционными органами.

Он заявил, что это ознаменовало собой политический конец президента, и обратился к депутатам с требованием восстановить полномочия органов по борьбе с коррупцией, подчеркнув, что народ будет требовать ответов.

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
В Саудовской Аравии рухнул аттракцион «360 градусов» в парке развлечений
31 июля 2025 10:55

В Саудовской Аравии рухнул аттракцион «360 градусов» в парке развлечений

8 человек погибли из-за сильных ливней в Китае
31 июля 2025 10:39

8 человек погибли из-за сильных ливней в Китае

Премьер-министр Литвы уходит в отставку из-за коррупционного скандала
31 июля 2025 10:35

Премьер-министр Литвы уходит в отставку из-за коррупционного скандала