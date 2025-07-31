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Белорусские спортсмены продолжают выступление на ЧМ по водным видам спорта в Сингапуре

31 июля 2025 11:42
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Белорусские спортсмены продолжают выступление на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

На дистанции 200 метров брассом в полуфинал пробилась Алина Змушко. Результат белоруски – а это 2 минуты 24 целые и 24 сотые секунды – третий среди всех участниц. 200 метров брассом – коронный вид нашей спортсменки. Змушко принадлежит рекорд Беларуси, который она установила в Барселоне, показав время 2 минуты 23 целые и 30 сотых секунды. На чемпионате мира в Сингапуре Алина Змушко уже выступила в одном финале, на дистанции 100 метров брассом, заняв 7-е место.

# Плавание

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