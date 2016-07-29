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Во Франции будет создана национальная гвардия

29 июля 2016 07:28
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Новости Франции. Национальную гвардию создадут во Франции. Об этом сообщил Президент пятой республики Франсуа Олланд на заседании парламента.

Таким образом, для дополнительного обеспечения безопасности появится четвертая силовая структура в стране. Служить в ней будут резервисты. Отдельные подразделения сформируют из простых граждан, которые захотят стать гвардейцами.

Прежде всего, возвращение нацгвардии (а она уже существовала в XIX веке) связано с трагическими событиями в Ницце. Там, напоминаем, 14 июля в результате теракта погибли более 80 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт в Ницце

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