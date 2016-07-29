Во Франции будет создана национальная гвардия

Новости Франции. Национальную гвардию создадут во Франции. Об этом сообщил Президент пятой республики Франсуа Олланд на заседании парламента.

Таким образом, для дополнительного обеспечения безопасности появится четвертая силовая структура в стране. Служить в ней будут резервисты. Отдельные подразделения сформируют из простых граждан, которые захотят стать гвардейцами.

Прежде всего, возвращение нацгвардии (а она уже существовала в XIX веке) связано с трагическими событиями в Ницце. Там, напоминаем, 14 июля в результате теракта погибли более 80 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.