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После теракта в Ницце европейские государства усиливают охрану границ

15 июля 2016 15:16
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Новости Франции. Граничащие с Францией страны усиливают меры безопасности из-за теракта в Ницце.

Об ужесточении контроля заявили власти Германии и Италии.

В первую очередь это касается аэропортов, автомобильных и железнодорожных пропускных пунктов. Тщательно проверяются все автомобили и поезда.

Об усилении мер безопасности заявили и бельгийские власти. 21 июля страна будет праздновать Национальный день Бельгии. В связи с этим правительство опасается повторения трагических событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании, которая имеет сухопутную границу с Францией в 600 километров, после теракта усилили контроль на пограничных пунктах. МВД этой страны решило сохранить предпоследний, четвертый уровень террористической угрозы.

# Теракт в Ницце

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