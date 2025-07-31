Мы живём в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация – Лукашенко

Мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, проводя совещание с руководителями дипломатических представительств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства обозначил: посол и посольство – это не про политику. Но про экспорт продукции и новые инвестпроекты. Экономика сегодня стала центральным вопросом совещания.

Участников встречи Президент предупредил, что в ближайшие годы легче работать не станет. И нужны порой жесткие и нетрадиционные подходы. Отметим, последний раз подобным составом во Дворце Независимости собирались четыре года назад, за это время, акцентировал глава государства, мир сильно изменился. Контуры многополярности видны все четче. Вместе с тем Александр Лукашенко сделал отступление специально для тех, кто переживает, что многополярность может испортить отношения Беларуси с традиционными партнерами. В первую очередь, с Россией. Лукашенко: ближе, чем Россия и российский народ, для нас нет и быть не может.

Многополярность – это не отход и не предательство традиционных партнеров. Учитывая, что Беларусь – страна с открытой экономикой, ориентированной на экспорт, мы вынуждены постоянно искать новые рынки сбыта. Особенно с учетом санкционной политики Запада. И хоть диктат «избранных стран» сегодня компрометирует сам себя, сдаваться просто так западноцентричная модель не собирается. Потому особенно важно своевременно корректировать подходы в работе на внешних контурах. Продолжая разговор об экономике, Александр Лукашенко подчеркнул: в самый сложный период у нас были максимальные показатели качества внешней торговли, однако сегодня сальдо идет на убыль. Логичный вопрос: почему так?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот и будущие годы будут очень сложными и напряженными. Поэтому предупреждаю всех присутствующих, прежде всего должностных лиц, которые занимаются экономикой, не обессудьте, но давление, как я говорю, и требования в связи с этим будут только повышаться. Как вы понимаете, люди образованные и грамотные, не только во время войны и военных действий приходится мобилизовываться, но и в мирное время. Считайте, что мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация. Я хочу, чтобы все присутствующие здесь, не только послы, но и члены правительства, это усвоили. Нужны жесткие порой, нетрадиционные методы работы, но экономику страны нужно удержать. Это непросто при той «лихорадке», которая присутствует на международных рынках, в глобальной, как мы привыкли говорить, экономике. Не только потому, что на наших основных рынках сегодня немало проблем, потому что у нас экономика открытая. Половину того, что мы производим, может, чуть больше, нам надо продать и получить соответствующие доходы. Поэтому только вперед. Никаких объяснений! Нет результата – извините, вас там нет.