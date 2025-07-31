Мы живём в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация – Лукашенко
Мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, проводя совещание с руководителями дипломатических представительств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства обозначил: посол и посольство – это не про политику. Но про экспорт продукции и новые инвестпроекты. Экономика сегодня стала центральным вопросом совещания.
Участников встречи Президент предупредил, что в ближайшие годы легче работать не станет. И нужны порой жесткие и нетрадиционные подходы. Отметим, последний раз подобным составом во Дворце Независимости собирались четыре года назад, за это время, акцентировал глава государства, мир сильно изменился. Контуры многополярности видны все четче.
Вместе с тем Александр Лукашенко сделал отступление специально для тех, кто переживает, что многополярность может испортить отношения Беларуси с традиционными партнерами. В первую очередь, с Россией.
Лукашенко: ближе, чем Россия и российский народ, для нас нет и быть не может.
Многополярность – это не отход и не предательство традиционных партнеров. Учитывая, что Беларусь – страна с открытой экономикой, ориентированной на экспорт, мы вынуждены постоянно искать новые рынки сбыта. Особенно с учетом санкционной политики Запада. И хоть диктат «избранных стран» сегодня компрометирует сам себя, сдаваться просто так западноцентричная модель не собирается.
Потому особенно важно своевременно корректировать подходы в работе на внешних контурах. Продолжая разговор об экономике, Александр Лукашенко подчеркнул: в самый сложный период у нас были максимальные показатели качества внешней торговли, однако сегодня сальдо идет на убыль. Логичный вопрос: почему так?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот и будущие годы будут очень сложными и напряженными. Поэтому предупреждаю всех присутствующих, прежде всего должностных лиц, которые занимаются экономикой, не обессудьте, но давление, как я говорю, и требования в связи с этим будут только повышаться.
Как вы понимаете, люди образованные и грамотные, не только во время войны и военных действий приходится мобилизовываться, но и в мирное время. Считайте, что мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация. Я хочу, чтобы все присутствующие здесь, не только послы, но и члены правительства, это усвоили.
Нужны жесткие порой, нетрадиционные методы работы, но экономику страны нужно удержать. Это непросто при той «лихорадке», которая присутствует на международных рынках, в глобальной, как мы привыкли говорить, экономике. Не только потому, что на наших основных рынках сегодня немало проблем, потому что у нас экономика открытая. Половину того, что мы производим, может, чуть больше, нам надо продать и получить соответствующие доходы. Поэтому только вперед. Никаких объяснений! Нет результата – извините, вас там нет.
Продолжая тему проблем на основных для Беларуси рынков, Президент напомнил про ужесточение конкуренции на российском. Товары из третьих стран под видом импортозамещающих (однако без локализации!) вытесняют нашу продукцию. В связи с этим Президент озвучил приоритетные задачи для правительства.
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