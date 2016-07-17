Министр внутренних дел Франции призвал добровольцев записываться в резервисты

Новости Франции. Власти Франции призвали граждан записываться в резервисты. Для повышения уровня безопасности стране потребуется 12 тысяч добровольцев. С призывом ко «всем патриотически настроенным гражданам» обратился министр внутренних дел.

Заявление было сделано после теракта в Ницце, унесшего жизни 84 человек. Напоминаем: поздно вечером 14 июля гражданин Франции, выходец из Туниса Мохамед Бухлель протаранил на грузовике толпу людей на Английской набережной Ниццы.

Он проехал около двух километров. Среди погибших граждане многих государств, более 300 человек пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.