Саммит-дежавю. Почему Украину не спешат пригласить в НАТО и о чём в очередной раз заявил Столтенберг?

И если белорусы дают четкий сигнал на мир, то Запад, по всем симптомам, захватила военная лихорадка, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Вот милитари-анамнез только этой недели: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

У военного командования НАТО есть возможность привлекать дополнительные силы, если для этого будут причины. Генсек НАТО заявляет, что Альянс может разместить на восточном фланге дополнительные силы. Хотя Европа и без того просто напичкана натовскими солдатами и техникой. Энтони Блинкен, госсекретарь США:

Североатлантический альянс нарастит свое присутствие от Черного до Балтийского моря. Госсекретарь США ратует, чтобы Альянс нарастил свое присутствие от Черного до Балтийского морей. По его мнению, регион имеет стратегическое значение для блока. Марчин Очепа, замминистра обороны Польши:

Какова вероятность войны, в которой мы будем принимать участие? Крайне высокая. А замминистра обороны Польши заявляет, что вероятность войны с участием Варшавы крайне высокая. Ее даже уже не расценивают как гипотетическую.

И если взглянуть на карту, то складывается устойчивое впечатление, что на Западе действительно готовятся к наступлению: численность иностранных контингентов, сосредоточенных у наших западных границ, просто поражает – больше 20 тысяч военных, артиллерия, танки, авиация. И при этом в Альянсе считают, что это от нас исходит угроза – и военная, и политическая. Так что себе думает НАТО? Оценим политические итоги последнего саммита организации и посмотрим на реальное положение дел в Альянсе. Кто и зачем подпитывает военные аппетиты блока, разбирался Константин Герцев.

Саммит-дежавю, так окрестили встречу в Бухаресте ведущие таблоиды мира. Спустя 14 лет НАТО вернулось на место принятия одного из самых противоречивых решений за всю свою историю. В апреле 2008-го президент США Джордж Буш-младший убедил союзников открыть двери Альянса для Украины. Президент России Владимир Путин, присутствовавший на заседании, назвал это «прямой угрозой» для всего постсоветского пространства.

Владимир Путин, президент России:

Не секрет, что на пути развития наших отношений имеются и серьезные препятствия. Продолжающееся расширение НАТО, создание военной инфраструктуры на территории новых членов, кризис вокруг ДОВСЕ, Косово, планы размещения в Европе элементов стратегической противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки – все это не работает на укрепление предсказуемости и доверия в нашем сотрудничестве. И отнюдь не способствует его переходу к новому качеству. Сейчас же в Бухаресте западные политики пытались оправдаться за то расширение НАТО на Восток. В итоге, ничего лучше не придумав, назвали меры вынужденными, а Украину – жертвой агрессии Кремля.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

Президент Путин терпит поражение в своей жестокой агрессивной войне – он отвечает с большей жестокостью. Мы видим волну за волной преднамеренных ракетных ударов по городам и гражданской инфраструктуре, удары по домам, больницам и электросетям. Действительно, мы все расплачиваемся за войну России против Украины, но цена, которую мы платим, – в деньгах, а украинцы расплачиваются кровью. И если мы позволим Путину победить, все мы заплатим гораздо более высокую цену на долгие годы вперед. Итак, наше послание из Бухареста заключается в том, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не отступим.