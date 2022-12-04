В Украину поставят новые системы ПВО Patriot. Сравнили их с российским ЗРК С-400 «Триумф»

И если белорусы дают четкий сигнал на мир, то Запад, по всем симптомам, захватила военная лихорадка, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

НАТО продолжает накачивать Украину западным вооружением, на этот раз – новые системы ПВО Patriot. В российском оборонном ведомстве окрестят этот шаг как «игры с огнем» и припомнят последнюю отечественную разработку – зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф».