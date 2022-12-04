В Украину поставят новые системы ПВО Patriot. Сравнили их с российским ЗРК С-400 «Триумф»

И если белорусы дают четкий сигнал на мир, то Запад, по всем симптомам, захватила военная лихорадка, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
И если белорусы дают четкий сигнал на мир, то Запад, по всем симптомам, захватила военная лихорадка, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
НАТО продолжает накачивать Украину западным вооружением, на этот раз – новые системы ПВО Patriot. В российском оборонном ведомстве окрестят этот шаг как «игры с огнем» и припомнят последнюю отечественную разработку – зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф».
По 13 заявленным характеристикам он превосходит американский аналог, может быть поэтому, Турция, страна-член Альянса, для собственной армии еще три года назад закупила четыре дивизиона российских ЗРК. Подробности в видеоматериале.
Михаил Рыбаконь, старший преподаватель факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси:
Если говорить о новинках Patriot, то они уже давно не новы. Их рекламируют в первую очередь, чтобы самим продавать. Ни для кого не секрет, что первым импортером оружия являются Соединенные Штаты.
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