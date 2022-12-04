Польские пограничники за неделю задержали 12 перевозчиков беженцев

Новости Польши. За неделю польские пограничники задержали 12 перевозчиков беженцев, абсолютное большинство из них – граждане Украины. Лишь один из курьеров был с грузинским паспортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала 2022 года только сотрудники Подляского погранотряда задержали более 400 человек, причастных к доставке беженцев в страны ЕС. Еще около 140 таких курьеров задержаны на литовском направлении. Несмотря на заявления Варшавы, что построенное на границе заграждение является непреодолимым для мигрантов, пограничники ежедневно задерживают тех, кто причастен к хорошо организованному бизнесу в Польше, которые специализируется на перевозке иностранцев.