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Польские пограничники за неделю задержали 12 перевозчиков беженцев

04 декабря 2022 13:34
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Новости Польши. За неделю польские пограничники задержали 12 перевозчиков беженцев, абсолютное большинство из них – граждане Украины. Лишь один из курьеров был с грузинским паспортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Польские пограничники за неделю задержали 12 перевозчиков беженцев -1

С начала 2022 года только сотрудники Подляского погранотряда задержали более 400 человек, причастных к доставке беженцев в страны ЕС. Еще около 140 таких курьеров задержаны на литовском направлении. Несмотря на заявления Варшавы, что построенное на границе заграждение является непреодолимым для мигрантов, пограничники ежедневно задерживают тех, кто причастен к хорошо организованному бизнесу в Польше, которые специализируется на перевозке иностранцев.  

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# Беженцы # Фотофакт

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