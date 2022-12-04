Военные Британии готовы работать в портах и скорой помощи вместо бастующих

Новости Великобритании. Британскую армию готовят к срыву забастовок. Специализированные Силы реагирования были созданы еще несколько лет назад. Об этом заявил председатель Консервативной партии Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, спецгруппа сможет заменить бастующий персонал на пограничной службе в аэропортах и портах. Кроме того, военных задействуют и в других сферах. Например, солдаты готовы водить машины скорой помощи.

В Британии дыра в бюджете составляет 50 млрд фунтов, люди бастуют (подробности тут).