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Военные Британии готовы работать в портах и скорой помощи вместо бастующих

04 декабря 2022 13:52
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Новости Великобритании. Британскую армию готовят к срыву забастовок. Специализированные Силы реагирования были созданы еще несколько лет назад. Об этом заявил председатель Консервативной партии Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Военные Британии готовы работать в портах и скорой помощи вместо бастующих-1

По его словам, спецгруппа сможет заменить бастующий персонал на пограничной службе в аэропортах и портах. Кроме того, военных задействуют и в других сферах. Например, солдаты готовы водить машины скорой помощи.  

В Британии дыра в бюджете составляет 50 млрд фунтов, люди бастуют (подробности тут).  

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# Акции протеста # Новости Великобритании # Фотофакт

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