Экстремизм в Европе и в мире. Чем опасно это явление и как с ним бороться?

Как отметил председатель Следственного комитета, сегодня в производстве СК находится большое количество дел экстремистской направленности. Рост числа таких преступлений связан с изменением белорусского законодательства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В 2021 году в нашей стране был введен целый ряд новых составов преступлений. Среди них – участие в экстремистском формировании, содействие экстремистской деятельности, распространение заведомо ложных сведений о положении в Беларуси и другие. Изменился и круг субъектов экстремистской деятельности. Раньше экстремистскими считались только организации, например, партии или общественные объединения, но появилось понятие «экстремистское формирование» – это группа граждан, объединенная, например, Telegram-каналом или чатом. И такая группа признается экстремистской решением МВД или КГБ. С одной стороны, это позволило оперативно реагировать на сложную обстановку, с другой – резко выросло количество таких преступлений, с чем и столкнулось следствие. Сейчас экстремизм – это глобальная проблема, которую многие страны расценивают, как реальную угрозу нацбезопасности, а преступления такого характера способны расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное общество. Как мир ведет борьбу с экстремизмом и кто в этом сопротивлении играет не по правилам, продолжит Валерия Попкова. За последнее время экстремизм стал глобальной проблемой современности. Своеобразной раковой опухолью, которая разрастается высокими темпами.

Экстремизм – приверженность крайним радикальным взглядам, методам действий. Экстремизму подвержены как отдельные люди, так и организации, преимущественно политические и религиозные. Терроризм является наиболее опасной формой экстремизма.

Как правило, главный фактор распространения экстремизма – наличие «горячих точек», неурегулированных или замороженных конфликтов. В разные годы это касалось Ближнего Востока, Афганистана, Чечни, затем Ирака, Ливии, Сирии, стран Центральной Африки. Везде, где разрушались государства, к власти приходили так называемые полевые командиры или руководители банд, которые контролировали определенные районы и создавали целую международную сеть, как «Аль-Каида» или ИГИЛ.

Кристофер Рэй, директор Федерального бюро расследований:

Угроза насильственного экстремизма реальна и неотложна. Иностранные террористические организации такие, как ИГИЛ и другие, десятилетиями пропагандировали антисемитский насильственный экстремизм. Угрозы могут исходить со всех сторон. Поэтому у нас есть почти 4 500 агентов и партнеров, работающих с терроризмом.

Второй фактор – дешевые ресурсы. Многие преступные группировки получают доходы от наркотрафика, перевозки нелегальных мигрантов и торговли людьми в своих регионах. Или контролируют нефтедобычу и другие минеральные ресурсы. Западу такая ситуация очень выгодна: зачем платить местному правительству, если можно платить полевым командирам в 3-4 раза дешевле за ту же самую нефть или руду.

Как реакция на подъем исламистских группировок в самой Европе также начали появляться мощные неонацистские движения. Себя они называют «новыми правыми» и отрицают прямые связи с нацизмом. Однако только по той причине, что в Западной Европе очень жесткое законодательство. Свою деятельность они вынуждены всячески шифровать и скрываться, создавать тайные общества, как, например, норвежский террорист Брейвик.

А вот в Восточной Европе таких проблем нет: в Польше на базе фанатских группировок действует мощное националистическое движение. А Украина стала первой страной, где нацистская символика не просто легализована, но применяется параллельно с государственной. Среди экспертов есть мнение, что Украина в этом плане выполняет роль «отбеливателя» нацизма для европейских кругов.

На межгосударственном уровне борьбой с экстремизмом и терроризмом занимаются международные организации, такие как Интерпол, ОБСЕ или ОДКБ. Однако сегодня международное взаимодействие затруднено санкциями, что усложняет преследование и экстрадицию преступников. При этом ведущая роль в этой системе формально закреплена за США. Что позволяет им самим назначать террористов и даже признавать такими целые государства, чтобы оправдать агрессию против них.

Чарли Веймерс, депутат (Швеция):

Пора признать Российскую Федерацию такой, какая она есть: изгоем, угрозой и государством – спонсором терроризма.