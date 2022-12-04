«Договор фактически игнорируется». НАТО наращивает военное присутствие в Восточной Европе

И если белорусы дают четкий сигнал на мир, то Запад по всем симптомам захватила военная лихорадка, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

В Бухаресте госсекретарь США Энтони Блинкен еще раз призвал НАТО усилить свое присутствие «от Черного до Балтийского моря». Генсек Столтенберг предложение поддержал. Намедни в Эстонии прошли крупнейшие в мире киберучения Альянса, собравшие более 1 000 экспертов из 26 стран. Не спит и официальная Варшава. В четверг польские ВВС приняли на себя миссию воздушного патрулирования НАТО в Прибалтике. В литовском Министерстве обороны заявили и о строительстве учебного центра для нужд Североатлантического блока. Проект оценили в 7 миллионов евро, и ожидается, что костяк составят инструкторы из Соединенных Штатов.

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Соединенные Штаты увеличили свое присутствие в Европе. Мы знаем, что сейчас более 100 тысяч человек находятся. И, как заявил президент США Байден, они не планирует возвращать их на континент. То есть эти войска будут здесь находиться на долгосрочной основе. Если ранее Соединенные Штаты придерживались положения основополагающего акта Россия – НАТО 1997 года, который запрещал размещение военных баз в Восточной Европе на постоянной основе, то сегодня мы видим, что этот договор фактически игнорируется. И первые постоянные базы в Польше созданы. Я думаю, такая работа будет продолжаться и у других членов НАТО на восточном фланге.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

«Приднестровье зажато с двух сторон». НАТО решила удвоить количество войск быстрого реагирования в Румынии

В Украину поставят новые системы ПВО Patriot. Сравнили их с российским ЗРК С-400 «Триумф»

Саммит-дежавю. Почему Украину не спешат пригласить в НАТО и о чем в очередной раз заявил Столтенберг?