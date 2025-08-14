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Больше не МГЛУ – главный лингвистический вуз страны сменил название

14 августа 2025 17:16
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Громкий образовательный ребрендинг года. 1 сентября главный лингвистический вуз страны встретит семь тысяч студентов и тысячу сотрудников с новым названием, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше не МГЛУ – главный лингвистический вуз страны сменил название-2

Теперь это Белорусский государственный университет иностранных языков. На данный момент активно ведутся работы по замене вывесок к 1 сентября. Новость о переименовании положительно оценили как действующие студенты, так и выпускники.

Больше не МГЛУ – главный лингвистический вуз страны сменил название-4

Карина Лынько, студентка Белорусского государственного университета иностранных языков:
Я перешла на четвертый курс переводческого факультета, и я очень рада, что я застала такое важнейшее событие в жизни нашего университета. Мы очень рады, что теперь наш университет носит название Белорусский государственный университет иностранных языков. Такой вот новый статус открывает перед нашим университетом новые перспективы.

Больше не МГЛУ – главный лингвистический вуз страны сменил название-6

Алексей Панасенко, председатель первичной профсоюзной организации студентов Белорусского государственного университета иностранных языков:
Все выпускники лингвистического университета изменение названия встретили с гордостью. С одной стороны, это такой смелый шаг для самого университета, а с другой стороны, это все-таки признание заслуг университета и на уровне всей страны, и в том числе на международной арене.

Больше не МГЛУ – главный лингвистический вуз страны сменил название-8

Преобразования коснулись не только названия. В университете открылась новая специальность – «Цифровая лингвистика». На нее поступили около 60 мотивированных юношей и девушек.

Больше не МГЛУ – главный лингвистический вуз страны сменил название-10

Наталья Лаптева, ректор Белорусского государственного университета иностранных языков:
Там, где мы объединяем профессиональное изучение иностранного языка и овладение технологиями, которые помогут с помощью владения языком совершенствовать, в частности, программы, которые связаны с использованием искусственного интеллекта. В этом году на эту специальность мы принимали на два факультета, факультет английского языка и факультет немецкого языка, бюджетную и платную форму получения образования.

Белорусский государственный университет иностранных языков стал альма-матер для тысячи людей из 44 стран мира. На данный момент в кузнице переводчиков, журналистов, филологов обучаются граждане России, Бельгии, Франции, Германии, Казахстана и других стран.

# Высшее образование в Беларуси # Наталья Лаптева

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