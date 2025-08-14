Больше не МГЛУ – главный лингвистический вуз страны сменил название

Громкий образовательный ребрендинг года. 1 сентября главный лингвистический вуз страны встретит семь тысяч студентов и тысячу сотрудников с новым названием, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь это Белорусский государственный университет иностранных языков. На данный момент активно ведутся работы по замене вывесок к 1 сентября. Новость о переименовании положительно оценили как действующие студенты, так и выпускники.

Карина Лынько, студентка Белорусского государственного университета иностранных языков: Я перешла на четвертый курс переводческого факультета, и я очень рада, что я застала такое важнейшее событие в жизни нашего университета. Мы очень рады, что теперь наш университет носит название Белорусский государственный университет иностранных языков. Такой вот новый статус открывает перед нашим университетом новые перспективы.

Алексей Панасенко, председатель первичной профсоюзной организации студентов Белорусского государственного университета иностранных языков: Все выпускники лингвистического университета изменение названия встретили с гордостью. С одной стороны, это такой смелый шаг для самого университета, а с другой стороны, это все-таки признание заслуг университета и на уровне всей страны, и в том числе на международной арене.

Преобразования коснулись не только названия. В университете открылась новая специальность – «Цифровая лингвистика». На нее поступили около 60 мотивированных юношей и девушек.

Наталья Лаптева, ректор Белорусского государственного университета иностранных языков:

Там, где мы объединяем профессиональное изучение иностранного языка и овладение технологиями, которые помогут с помощью владения языком совершенствовать, в частности, программы, которые связаны с использованием искусственного интеллекта. В этом году на эту специальность мы принимали на два факультета, факультет английского языка и факультет немецкого языка, бюджетную и платную форму получения образования.

Белорусский государственный университет иностранных языков стал альма-матер для тысячи людей из 44 стран мира. На данный момент в кузнице переводчиков, журналистов, филологов обучаются граждане России, Бельгии, Франции, Германии, Казахстана и других стран.