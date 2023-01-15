«В этом плане всё будет нормально». Стоит ли бояться резкого скачка цен на топливо в Беларуси?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Вадим Боровик, политолог:

Я хочу отметить, что в любом случае эффективность любой экономки определяется возможностью диверсифицировать импорт и экспорт. И когда вы вынуждены сосредотачивать какие-то углы по импорту и экспорту, в том числе и в Турции, то ваш партнер диктует вам дисконты, требует отсрочки платежей. И это в любом случае не хорошо. То есть это вынужденная мера. Оптимальный вариант это и два «Северных потока» использовать, и еще дополнительно выстроить инфраструктуру в Турции. Это идеальный вариант, но для этого мы должны прийти к здравому смыслу в Европе, обеспечить мир и договороспособность сторон.

Касательно Беларуси. Нам наши договоренности на уровне первых лиц, на уровне правительств, понимание между субъектами хозяйствования, что мы сегодня работаем в общем рынке Союзного государства позволяют более-менее прагматично, оптимистично смотреть в будущее в контексте ценообразования: цен на газ, нефтепродукты и сырую нефть. Потому что на три года мы представляем, какие цены у нас будут по газу, по нефти. Мы понимаем, что наши нефтеперерабатывающие предприятия, там, кстати, есть и российский капитал, будут обеспечены и загружены. В этом плане все будет нормально, и цены будут адекватные, позволяющие нашим предприятиям конкурировать не только на рынках Союзного государства, но и на рынках третьих стран.

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