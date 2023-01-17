«У нас полные хранилища, всё нормально». Как немецкое правительство врёт населению?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, ведущая:

Сейчас много пишут, что теплая зима до сих пор помогала ЕС избежать глубокого энергетического кризиса и блэкаутов, которые прогнозировали многие мировые аналитики этой осенью. Какова реальная ситуация сейчас в Германии, а главное – настроение в немецком обществе? Потому что мы прекрасно понимаем, что те посылы, которые ретранслирует немецкое правительство, не всегда соответствуют тем мыслям, которые присутствуют в головах у простых немцев. Ясно, что наличие электричества еще не означает его дешевизну.

Вальдемар Гердт, немецкий предприниматель, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (2017-2021):

Действительно, теплая зима в какой-то степени оттянула время от такого глобального коллапса. Та теория, которую пыталось немецкое правительство для успокоения народа выдвинуть: у нас полные хранилища, все нормально. Она рассчитана на простых дилетантов, которые не понимают, что у нас и в прошлом году были хранилища полные. И только при поставках газа мы могли перейти через зиму и дожить до следующей. Теперь хранилища полные, поставки газа сократились. Это понятно, что мы очень скоро столкнемся с огромнейшим дефицитом. Я думаю, надежда наших горе-правителей на то, что индустриальная мощь рушится у нас на глазах, потребление газа будет сокращено. И это позволит еще каким-то образом сохранить элементарные человеческие условия, чтобы нам мыться, а не тряпочками вытираться, как предлагает правительство. В связи с этим мне бы хотелось затронуть самый главный вопрос, который мы очень часто упускаем. Для чего все это делается и кем? Мы все понимаем, что это делают США. Для чего все это делается? Главная задача – это уничтожение платежеспособности 600 миллионов человек ЕС. Мы сейчас просто в роли жертвенного агнца. И теперь надо понимать нашим политстратегам со стороны Востока: или мы помогаем теперь Америке до донца добить Европу, или мы, понимая глобальность процесса, попробуем противостоять. Надежда Сасс:

А корректно ли говорить, что главным выгодоприобретателем от санкций против российского нефтяного экспорта стали американские компании, об этом как раз и Вальдемар говорил. Вот именно те энергетические компании, которые в период пандемии оказались на грани банкротства. То есть сегодняшняя ситуация им крайне выгодная.

Вадим Боровик, политолог:

Они организаторы этой всей схемы, начинают специальные военные провокации США в Европе, это не СВО России, это специальная военная провокация США в Европе. Они сумели добиться кульминации манипуляций ЕС. Сумели заставить славян уничтожать друг друга, при этом еще Европу за это платить. И сегодня что мы имеем? Сегодня немецкое правительство заявляет, что на 91 % заполнены хранилища. А чего они молчат, что дети в школах надевают куртки? Что на 15 % сократили потребление электроэнергии домохозяйства? А сколько стоит топливо на заправках? Сколько стоит обычное подсолнечное масло? То есть реально каждый немец сегодня заплатил за то, чтобы в этих хранилищах было, но это с расчетом на теплую зиму. И если бы был немного другой температурный эффект… А самое главное – экономия немецкой промышленности, то есть немецкие производители ограничили энергопотребление не только за счет того ограничения производства, за счет вывода собственных производственных мощностей в Северную Америку, то есть американцы нагревают руки на этом кризисе. Они нас используют. И пока здравый смысл европейские политики не включат, это может привести к тому, что самую сильную экономику Европы наклоняют. Раньше они привыкли разговаривать со странами третьего мира как с аборигенами. Мы вам бусы – вы нам золото. Сегодня они с ЕС так себя ведут. То есть они полностью взяли под контроль политическую элиту и вынуждает простых граждан ЕС платить за ошибки их правителей. Надежда Сасс:

Обычно в подобных ситуациях рано или поздно все равно люди должны прийти к тому, чтобы объявить конкретного игрока провокатором, который к этому и привел. Сейчас в европейском обществе есть желание, чтобы тот, кто в этом виновен, был наказан? Или снова во всех грехах обвинят Россию? Хотя в ситуации с ЕС она немного иная.