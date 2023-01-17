«У нас полные хранилища, всё нормально». Как немецкое правительство врёт населению?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, ведущая:
Сейчас много пишут, что теплая зима до сих пор помогала ЕС избежать глубокого энергетического кризиса и блэкаутов, которые прогнозировали многие мировые аналитики этой осенью. Какова реальная ситуация сейчас в Германии, а главное – настроение в немецком обществе? Потому что мы прекрасно понимаем, что те посылы, которые ретранслирует немецкое правительство, не всегда соответствуют тем мыслям, которые присутствуют в головах у простых немцев. Ясно, что наличие электричества еще не означает его дешевизну.
Вальдемар Гердт, немецкий предприниматель, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (2017-2021):
Действительно, теплая зима в какой-то степени оттянула время от такого глобального коллапса. Та теория, которую пыталось немецкое правительство для успокоения народа выдвинуть: у нас полные хранилища, все нормально. Она рассчитана на простых дилетантов, которые не понимают, что у нас и в прошлом году были хранилища полные. И только при поставках газа мы могли перейти через зиму и дожить до следующей. Теперь хранилища полные, поставки газа сократились. Это понятно, что мы очень скоро столкнемся с огромнейшим дефицитом. Я думаю, надежда наших горе-правителей на то, что индустриальная мощь рушится у нас на глазах, потребление газа будет сокращено. И это позволит еще каким-то образом сохранить элементарные человеческие условия, чтобы нам мыться, а не тряпочками вытираться, как предлагает правительство. В связи с этим мне бы хотелось затронуть самый главный вопрос, который мы очень часто упускаем. Для чего все это делается и кем? Мы все понимаем, что это делают США. Для чего все это делается? Главная задача – это уничтожение платежеспособности 600 миллионов человек ЕС. Мы сейчас просто в роли жертвенного агнца. И теперь надо понимать нашим политстратегам со стороны Востока: или мы помогаем теперь Америке до донца добить Европу, или мы, понимая глобальность процесса, попробуем противостоять.
Надежда Сасс:
А корректно ли говорить, что главным выгодоприобретателем от санкций против российского нефтяного экспорта стали американские компании, об этом как раз и Вальдемар говорил. Вот именно те энергетические компании, которые в период пандемии оказались на грани банкротства. То есть сегодняшняя ситуация им крайне выгодная.
Вадим Боровик, политолог:
Они организаторы этой всей схемы, начинают специальные военные провокации США в Европе, это не СВО России, это специальная военная провокация США в Европе. Они сумели добиться кульминации манипуляций ЕС. Сумели заставить славян уничтожать друг друга, при этом еще Европу за это платить. И сегодня что мы имеем? Сегодня немецкое правительство заявляет, что на 91 % заполнены хранилища. А чего они молчат, что дети в школах надевают куртки? Что на 15 % сократили потребление электроэнергии домохозяйства? А сколько стоит топливо на заправках? Сколько стоит обычное подсолнечное масло? То есть реально каждый немец сегодня заплатил за то, чтобы в этих хранилищах было, но это с расчетом на теплую зиму. И если бы был немного другой температурный эффект…
А самое главное – экономия немецкой промышленности, то есть немецкие производители ограничили энергопотребление не только за счет того ограничения производства, за счет вывода собственных производственных мощностей в Северную Америку, то есть американцы нагревают руки на этом кризисе. Они нас используют. И пока здравый смысл европейские политики не включат, это может привести к тому, что самую сильную экономику Европы наклоняют. Раньше они привыкли разговаривать со странами третьего мира как с аборигенами. Мы вам бусы – вы нам золото. Сегодня они с ЕС так себя ведут. То есть они полностью взяли под контроль политическую элиту и вынуждает простых граждан ЕС платить за ошибки их правителей.
Надежда Сасс:
Обычно в подобных ситуациях рано или поздно все равно люди должны прийти к тому, чтобы объявить конкретного игрока провокатором, который к этому и привел. Сейчас в европейском обществе есть желание, чтобы тот, кто в этом виновен, был наказан? Или снова во всех грехах обвинят Россию? Хотя в ситуации с ЕС она немного иная.
Вальдемар Гердт:
Есть, конечно. Потенциал протестный растет, когда-то будет произнесено, что король голый. Для этого еще надо сформировать ту политическую силу, которая должна это произнести. Предыдущий оратор правильно сказал, у нас же кадровая политика десятилетиями диктовалась из-за океана. И это совсем неслучайно, что такие как Анналена Бербок и все остальные, которых мы сейчас видим у власти, тот же Макрон, посмотрите, что с ним происходит. Съездил он в Америку и осторожненько попросил: как же так вы нас обижаете, сразу же на стол легла папка с его личным делом, где он обвиняется и прокуратура против него выдвигает обвинение. Это методика, о которой я уже давно говорил. Американцы работают с нашими политиками, когда все хорошо, там обнимашки идут, прямо ребра трещат. Как только мы начинаем осторожно говорить, что это нашим интересам не очень – приходит упрек. Как же, мы же вас защищаем от России, мы вас от фашизма спасли тогда. Как только кто-то наберется мужества, патриотизма и скажет, что это вообще не пойдет, вы в четыре раза дешевле продаете энергоносители своим предприятиям, вы выдвинули программу по дотациям и поощрениям переносов к вам, это так не пойдет. И тут сразу ложится на стол папка с документами, на каждого из нас эта папка есть. Не знаю, когда моя там ляжет, но я уверен, что там томов уже набралось немало, потому что мы все люди. Сейчас Макрона поставят в позу, он не может быть судим, пока он президент, есть иммунитет. Но как только президентство закончится, он сядет в тюрьму. Социальный конфликт на территории ЕС практически уже не обойти, потому что критическая масса населения, недовольство большое собрано здесь. Надо только нам всем вместе постараться, чтобы под этими обломками мы не похоронили государства и народы.
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