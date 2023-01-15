Почему российский рубль такой высокий? Ответил экс-вице-президент компании «Лукойл»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ: Прогнозируемый кризис, на который рассчитывали западные партнеры, в Российской Федерации. Они были явно убеждены, что Россия не сможет выйти так оперативно, учитывая те проблемы и санкционную политику. Но в итоге аналитики, эксперты, люди, которые связаны с экономикой, конечно, выполняют свою работу достаточно эффективно. Я хочу спросить вас не только как эксперта в области энергетики, но и опытного финансиста. Какова динамика курса российского рубля по отношению к доллару в этом году? И пишут, что российскому правительству на фоне сокращения нефтяных доходов выгоднее дешевый рубль. Так ли это на самом деле?

Андрей Гайдамака, экс-вице-президент компании «Лукойл» (Россия):

Действительно, сейчас рубль достаточно высокий. И сегодня это де-факто максимально стимулирует рост импорта в страну. И поскольку сейчас, наверное, более выгодно восстановление как раз импортных поставок для страны. Поэтому тут очень высокий курс рубля, который сегодня, который, в свою очередь, стимулирует рост импорта, краткосрочно и рыночно оправдан и выгоден. Но вопрос в том, что это короткосрочно. А долгосрочно, конечно, для страны-экспортера более выгодна дешевая валюта для развития внутренних производств. И в этом плане, конечно, я тоже считаю, что сегодняшний торговый баланс был перекошен краткосрочным влиянием этих санкций. И торговый баланс будет восстанавливаться не в последнюю очередь благодаря очень высокому курсу рубля. У нас экономика действует сейчас, как пылесос. Она всасывает в себя товары достаточно здорово по импорту. И этот торговый баланс будет восстанавливаться.

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