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Венесуэлу охватили масштабные акции протеста из-за роста цен и падения уровня жизни

17 января 2023 07:26
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Новости Венесуэлы. Венесуэлу охватили масштабные акции протеста против роста цен и падения уровня жизни. Многотысячные демонстрации прошли во всех крупных городах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венесуэлу охватили масштабные акции протеста из-за роста цен и падения уровня жизни-1

В Каракасе тысячи людей маршировали по улицам столицы, требуя повышения зарплат. На те деньги, которые люди получают за свой порой очень тяжелый труд, сегодня невозможно купить даже самое необходимое. Инфляция в Венесуэле достигла 305 %, а зарплаты не пересматривались с весны 2022 года.

Как заявила глава профсоюза учителей, сейчас преподаватель в школе получает в среднем 10 долларов. В правительстве уже заявили, что не пойдут навстречу требованиям протестующих, так как замораживание заработной платы является частью плана по сокращению расходов и увеличению налогов, которые позволят Венесуэле выйти из гиперинфляции.

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# Акции протеста # Новости Венесуэлы # Фотофакт

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