Венесуэлу охватили масштабные акции протеста из-за роста цен и падения уровня жизни

Новости Венесуэлы. Венесуэлу охватили масштабные акции протеста против роста цен и падения уровня жизни. Многотысячные демонстрации прошли во всех крупных городах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Каракасе тысячи людей маршировали по улицам столицы, требуя повышения зарплат. На те деньги, которые люди получают за свой порой очень тяжелый труд, сегодня невозможно купить даже самое необходимое. Инфляция в Венесуэле достигла 305 %, а зарплаты не пересматривались с весны 2022 года.

Как заявила глава профсоюза учителей, сейчас преподаватель в школе получает в среднем 10 долларов. В правительстве уже заявили, что не пойдут навстречу требованиям протестующих, так как замораживание заработной платы является частью плана по сокращению расходов и увеличению налогов, которые позволят Венесуэле выйти из гиперинфляции.